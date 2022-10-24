  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۰

اردن: حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است

اردن: حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است

وزیر امور خارجه اردن گفت که حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن گفت که حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است و امان خواهان آینده بهتر و عاری از اشغالگری است.

وی با بیان اینکه موضع ما در قبال اشغالگری رژیم صهیونیستی ثابت است، افزود: در مکانی که نشسته ایم کیلومترها اشغالگری وجود دارد.

وزیر خارجه اردن تاکید کرد: ما خواهان حل و فصل همه بحران های منطقه ای و در رأس آن مسئله فلسطین هستیم؛ چرا که این مسئله اساس هر گونه نزاع و راه حل در منطقه به شمار می آید.

کد مطلب 5616131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها