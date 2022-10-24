اردن: حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن گفت که حل و فصل مسئله فلسطین ضامن تحقق امنیت و ثبات در منطقه است و امان خواهان آینده بهتر و عاری از اشغالگری است.

وی با بیان اینکه موضع ما در قبال اشغالگری رژیم صهیونیستی ثابت است، افزود: در مکانی که نشسته ایم کیلومترها اشغالگری وجود دارد.

وزیر خارجه اردن تاکید کرد: ما خواهان حل و فصل همه بحران های منطقه ای و در رأس آن مسئله فلسطین هستیم؛ چرا که این مسئله اساس هر گونه نزاع و راه حل در منطقه به شمار می آید.