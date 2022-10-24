به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری العهد، «عبداللطیف القانوع»، سخنگوی جنبش حماس گفت که رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت در جنین، نابلس و سایر شهرهای کرانه باختری اشغالی ناتوان است، و از طریق عوامل خود به ترورهای خاموش متوسل شده است.

القانوع با بیان اینکه ترور ناجوانمردانه شهید «تامر الکیلانی» موید شکست اشغالگران در مقابله با مقاومت فلسطین و قهرمانان «عرین الاسود» در نابلس است، خاطرنشان کرد: سیاست جنایتکارانه ترور نمی‌تواند از مقاومت فلسطین در کرانه باختری اشغالی جلوگیری نماید.

وی هشدار داد که «عرین الاسود» و مقاومت در کرانه باختری اشغالی نمی‌توانند در قبال ترور فرمانده «تامر الکیلانی» سکوت کنند و انتقام این شهید و همه شهدا را خواهند گرفت.

القانوع خاطرنشان کرد: آنچه را که رژیم اشغالگر قدس با محاصره شعفاط و نابلس، تعقیب رزمندگان مقاومت، دستگیری و ترور به دست نیاورد، نمی‌تواند با ترور در جنین یا نابلس به دست آورد.

وی با تاکید بر اینکه عملیات مقاومت ادامه دار است و این امر صهیونیست را سردرگم کرده، تصریح کرد: تمام سیاست‌های صهیونیستی و سناریوهایی که این رژیم برای محدود کردن عملیات مقاومت به کار برد، در برابر پایداری مقاومت فلسطینی‌ها به شکست انجامید.

در همین راستا، منابع عبری گزارش دادند که برآوردهای نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که گروه عرین الاسود به دنبال اجرای عملیاتی تلافی‌جویانه در واکنش به شهادت کیلانی خواهد بود.

این منابع اعلام کردند که در پی ترور کیلانی، سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به سبب ترس از واکنش احتمالی گروه عرین الاسود به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.