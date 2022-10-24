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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

«سوناک» نخست وزیر بعدی انگلیس می شود

«سوناک» نخست وزیر بعدی انگلیس می شود

وزیر خزانه داری سابق انگلیس تنها گزینه تصدی نخست وزیری این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، با کنار رفتن «پنی موردانت» از رقابت برای تصدی رهبری حزب محافظه کار، «ریشی سوناک» نخست وزیری بعدی انگلیس خواهد شد.

تصدی نخست وزیری انگلیس از سوی سوناک پس از آن قطعی شد که موردانت نتوانست حمایت دست کم ۱۰۰ تن از نمایندگان حزب محافظه کار را به دست آورد.

پیش از این «بوریس جانسون»نخست وزیر سابق انگلیس که به عنوان رقیب اصلی سوناک شناخته و گفته می شد حمایت ۱۰۲ تن از نمایندگان حزب محافظه کار را در اختیار دارد، از شرکت در رقابت تصدی رهبری این حزب اعلام کناره گیری کرد.

در ادامه ناپایداری سیاسی و افزایش مشکلات اقتصادی در انگلیس، «لیز تراس»، نخست‌وزیر ۴۴ روزه، پنجشنبه پیش در پی انتقادات شدید و از دست دادن قدرت سیاسی، از سمت خود کناره‌گیری کرد و اکنون رقابت برای جایگزینی وی آغاز شده است.

کد مطلب 5616145

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