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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۱۶

وزیر اول اسکاتلند: هیچگاه به سوناک رای نخواهیم داد

وزیر اول اسکاتلند: هیچگاه به سوناک رای نخواهیم داد

وزیر اول اسکاتلند اعلام کرد رهبر جدید حزب محافظه کار باید هر چه زودتر انتخابات زودهنگام را در انگلیس اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر اول اسکاتلند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در انگلیس شد.

در پی انتخاب «ریشی سوناک» وزیر خزانه داری سابق انگلیس به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب محافظه کار در این کشور، «نیکلا استورجن» وزیر اول اسکاتلند روز دوشنبه از سوناک خواست تا انتخابات عمومی زودهنگام را در این کشور برگزار کند.

وزیر اول اسکاتلند تاکید کرد که در صورتی که فرصت مهیا شود، اسکاتلند هرگز به سوناک رای نخواهد داد.

استورجن در پیامی در حساب کاربری توئیتر خود آورد : من یک تصمیم فوری را پیشنهاد می کنم که او (سوناک) باید بگیرد و یک تصمیم را که قطعاً نباید اتخاذ کند. او باید یک انتخابات عمومی زودهنگام برگزار کند. و اما برای اسکاتلند، او نخست وزیر دیگری می شود که ما بدون شک، حتی اگر فرصت داده شود، به او رای نمی دهیم.

وزیر اول اسکاتلند ضمن تبریک به نخست وزیر جدید انگلیس اعلام کرد که به رغم اختلافات سیاسی، برای ایجاد یک رابطه کاری سازنده با سوناک هر اقدامی که ممکن است را انجام خواهد داد.

برغم درخواست انتخابات زود هنگام از سوی استورجن، گزارش ها حاکی از آن است که سوناک امکان برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام را رد کرده است.

امروز دوشنبه و پس از ناکامی «پنی موردانت» از جلب نظر نمایندگان حزب محافظه کار، سوناک به عنوان تنها گزینه نخست وزیری انگلیس باقی ماند.

کد مطلب 5616267

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