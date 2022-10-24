مراسم تحلیف «ریشی سوناک» عصر فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دفتر نخست وزیر انگلیس هم اکنون با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: مراسم تحلیف «ریشی سوناک» با حضور پادشاه «چارلز» عصر فردا سه شنبه (به وقت محلی) در کاخ باکینگهام برگزار می شود.

«گراهام برد ی» رئیس فراکسیون حزب حاکم محافظه‌ کار انگلیس ساعاتی پیش اعلام کرد که با کناره گیری «پنی موردانت» وزیر دفاع اسبق این کشور از رقابت برای تصدی منصب نخست‌ وزیری به دلیل عدم کسب حد نصاب لازم برای نامزد شدن، «ریشی سوناک» ۴۲ ساله تنها نامزد نخست وزیری در این کشور شد.

پیش از «پنی موردانت» وزیر دفاع اسبق انگلیس هم «بوریس جانسون» نخست وزیر پیشین این کشور از رقابت برای احراز این تصدی انصراف داده بود.

بر اساس قوانین انگلیس، نامزد احراز تصدی نخست‌ وزیری باید حمایت دست کم ۱۰۰ نماینده عضو پارلمان این کشور را داشته باشد؛ این در حالیست که «پنی موردانت» فقط توانست حمایت ۹۵ نماینده را کسب کند.

پیش از این «بوریس جانسون»نخست وزیر سابق انگلیس که به عنوان رقیب اصلی سوناک شناخته و گفته می شد حمایت ۱۰۲ تن از نمایندگان حزب محافظه کار را در اختیار دارد، از شرکت در رقابت تصدی رهبری این حزب اعلام کناره گیری کرد.

در ادامه ناپایداری سیاسی و افزایش مشکلات اقتصادی در انگلیس، «لیز تراس»، نخست‌وزیر ۴۴ روزه، پنجشنبه پیش در پی انتقادات شدید و از دست دادن قدرت سیاسی، از سمت خود کناره‌گیری کرد و اکنون رقابت برای جایگزینی وی آغاز شده است.