به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نوری پیش از ظهر امروز در نشست هیئت‌ امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با تأکید بر اینکه باید اولویت ستاد مردمی کردن مشارکت در بازسازی این اماکن مقدس باشد، اظهار داشت: در این راستا شناسایی ظرفیت‌های مردمی هر منطقه کمک می‌کند تا مشارکت‌های مردمی توسعه یافته و زمینه برای مردمی کردن مشارکت‌ها فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اینکه باید امکانات رفاهی برای زائران عتبات عالیات فراهم شود، بیان داشت: اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری از سوی دستگاه‌های متولی برای خدمات‌رسانی بهتر به زائران عتبات عالیات انجام شده؛ ولی هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید جبران شود.

وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته به دلیل شیوع کرونا انجام اقدامات رفاهی برای زائران عتبات عالیات متوقف شده بود؛ اما با برگزاری مراسم اربعین امسال و مشهود شدن برخی کاستی‌ها و ناهماهنگی‌ها، روشن شد که باید همه دستگاه‌های اجرایی برای رفاه زائران بیش‌ از پیش پای‌کار باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین نوری ادامه داد: باید سازمان حج و زیارت با همکاری دستگاه‌های متولی تعداد زائران مراسم اربعین و عتبات عالیات را به شکل دقیق‌تری برآورد کند تا امکانات رفاهی و بهداشتی برای زائران تأمین شده و بتوانند با کمترین دغدغه آیین‌های مذهبی را به‌جای آورند.

امام‌جمعه بجنورد در ادامه با بیان اینکه کمک به بازسازی عتبات عالیات باید در بین مردم نهادینه شود، گفت: ائمه اطهار (ع) میراث معنوی ارزشمندی برای مسلمانان به‌جا گذاشته‌اند و باید بازسازی قبور این بزرگواران و بیان سیره آن‌ها در جامعه همواره ادامه داشته باشد.

وی افزود: همه ما زندگی اخلاقی خود مدیون خدمات ائمه اطهار (ع) هستیم؛ بنابراین همه باید در بازسازی و فراهم‌سازی امکانات برای زائران عتبات عالیات پیش‌قدم باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با تأکید بر اینکه باید اولویت ستاد عتبات عالیات، مردمی کردن مشارکت در بازسازی این اماکن مقدس باشد، گفت: در این راستا شناسایی ظرفیت‌های مردمی هر منطقه کمک می‌کند تا مشارکت‌های مردمی توسعه یافته و زمینه برای مردمی کردن مشارکت‌ها فراهم شود.