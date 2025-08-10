حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی با حضور در مرز خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از فضای معنوی و محبت‌آمیز حاکم بر این منطقه، گفت: توفیق شد در میان صفای مردم خوب و خون‌گرم این دیار قرار بگیرم. میزبانی بی‌شرط و بی‌منت مردم این منطقه برای امام حسین (ع) و زائران پیاده ایشان، حقیقتاً دیدنی و مثال‌زدنی است.

وی افزود: در این مسیر، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی مختلف، از اقشار متنوع مردمی، از جمله بچه‌های یتیم، مسجدی و محلات گوناگون، گرد هم آمده‌اند تا خدمات صادقانه و عاشقانه‌ای به زائران ارائه کنند. این حضور مردمی در کنار همراهی دستگاه‌های حاکمیتی، تصویری زیبا و ماندگار از همدلی و خدمت‌رسانی را رقم زده است.

حجت الاسلام حقانی به فعالیت‌های فرهنگی گسترده در این فضا اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات برجسته، اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» بود که با ترکیب محیط سنتی سیاه‌چادرها و فضای تبلیغی موفق، یادآور معنویت زندگی مبتنی بر آیات الهی است. این طرح توانسته است محور وحدت و زندگی مسالمت‌آمیز را به خوبی به نمایش بگذارد و مایه دلگرمی برای همه حاضرین شود.

وی ضمن قدردانی از زحمات همه دستگاه‌ها و نیروهای خدمت‌رسان از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، راهداری، بهداری و هلال‌احمر، اظهار داشت: همه این عزیزان با انرژی و همت بالا، در کنار مردم فداکار و مهربان این منطقه، خالصانه خدمت می‌کنند و جای تقدیر فراوان دارند.