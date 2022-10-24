به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آن‌ها به دادگاه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۴ نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن مأموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام صادر شد.