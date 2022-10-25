تیم فوتبال دختران نونهال ایران نایب قهرمانی تورنمنت کافا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نونهالان دختر کشورمان امروز در دومین دیدار خود از تورنمنت کافا به مصاف تاجیکستان (میزبان) این رقابت ها رفت و توانست این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و با تفاضل گل کمتر نسبت به ازبکستان به مقام نایب قهرمانی این رقابتها دست پیدا کرد.

الینا شهبازی، سمانه قمری (کاپیتان)، ستایش فیض رحیمی، پرنیا پیشدار، مائده بیرنگ، شادان شاه میری (رژان رحیمیان - آوا داودی)، مهدیس رستمی، تانیا جهانشاهی، پرنیا رحمانی، یسنا جعفرنیا (آریسا کوه گرد - اسرا شیرعلی بیگی)، مریم دینی (الینا میرزاپور).

تانیا جهانشاهی در دقیقه ۴۳ گل ایران را به ثمر رساند.