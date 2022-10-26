«اسپینوز» بار دیگر رئیس فدراسیون جهانی کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله یک روز مانده به آغاز دوازدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی جهان در قونیه، مجمع فدراسیون جهانی کاراته برگزار شد. در این مجمع که سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته کشورمان نیز حضور داشت، «آنتونیو اسپینوز» با اخذ ۹۴ رأی از مجموع ۹۹ نماینده دارای حق رأی حاضر در مجمع تا پایان سال ۲۰۲۸ در سمت خود به عنوان رئیس WKF انتخاب شد. وی سال ۱۹۹۸ به این سمت انتخاب شده بود.

در گزارشی که سایت فدراسیون جهانی در مورد این انتخابات منتشر کرده، «اسپینوز» بعد از انتخاب مجدد به عنوان ریاست فدراسیون جهانی گفت: سال‌های گذشته تلاش زیادی برای پیشرفت این رشته در سطح دنیا داشته‌ایم و اکنون خوشحالیم که کاراته به سطح غیرقابل تصوری دست یافته است. این تلاش برای تبدیل شدن کاراته به محبوبترین رشته ورزشی دنیاست.

وی افزود: باعث افتخار ما است که از این کنگره برای ادامه ریاست این سازمان برای شش سال دیگر حمایتی قوی دریافت کردم. ۲۴ سال گذشته یک امتیاز بوده و باعث افتخار من است که خوب پیش رفتیم. ما ورزش خود را متحول کرده‌ایم. با اتحاد، هماهنگی و احترام به سنت‌هایمان به دستاوردهای عظیمی دست یافته‌ایم. آماده هستم تا به تعهد خود برای پیشرفت کاراته ادامه دهم. تا زمانی که از حمایت فدراسیون‌های ملی و کمیته اجرایی برخوردار باشم، انرژی و قدرت لازم برای ادامه کار برای کاراته را خواهم داشت.



اسپینوز افزود: کاراته اکنون یک ورزش جهانی، مدرن و استثنایی است. ما موفقیت‌های زیادی برای جشن گرفتن داریم، اما هنوز نقاط عطف بیشتری داریم که باید انجام دهیم. با ادامه کار با هم به عنوان یک خانواده متحد، می‌توانیم میراث کاراته و جایگاه آن را به عنوان رشته‌ای که اکنون در حال تغییر است، تداوم بخشیم. کاراته مادام العمر است.



در ادامه گزارش فدراسیون جهانی آمده است: تحت رهبری پیشگام او، کاراته به رشد بی سابقه‌ای در سراسر جهان رسیده است. نقاط عطف تاریخی در طول دو دهه ریاست او بر این سازمان به دست آمده است، مانند اولین حضور المپیکی این ورزش در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰، گنجاندن کاراته در برنامه‌های بازی‌های المپیک جوانان بوئنوس آیرس ۲۰۱۸ و داکار ۲۰۲۶، و محبوبیت جهانی این رشته از جمله فعالیت‌های مهم است.