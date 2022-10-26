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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۷

مشاور رئیس سازمان سنجش خبرداد:

نتایج نهایی پذیرش رشته های نیمه متمرکز کنکور ۱۴۰۱ اعلام شد

نتایج نهایی پذیرش رشته های نیمه متمرکز کنکور ۱۴۰۱ اعلام شد

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز برای داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا کریمیان با اعلام این خبر گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی برای داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که در زمان اعلام نتایج برای آنها یکی از کدهای دورقمی درج شده و مستلزم طی مراحل مصاحبه و گزینش توسط دانشگاه های پذیرنده بوده است، اعلام شد.

وی افزود: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که به جای کد قبولی برای آنها کدهای ۱۱، ۱۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ درج شده با توجه به نتیجه مراحل مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی افراد از سوی مؤسسات و یا هیئت‌های مرکزی گزینش دانشگاههای پذیرنده، اعلام شده است.

کریمیان افزود: پذیرفته‌شدگان لازم است برای ثبت‌نام مطابق با (بند ج) اطلاعیه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ مدارک ثبت‌نام را آماده و برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به واحد آموزش دانشگاه و یا موسسه محل قبولی مراجعه و یا تماس حاصل کنند. ضمنا عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف از رشته قبولی است.

وی خاطرنشان کرد کرد: داوطلبانی که علاوه بر کدهای اعلام شده، در کد رشته محل دیگری نیز پذیرفته شدند، قبولی قبلی آنان لغو شده و باید در رشته قبولی جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل کنند. داوطلبان مذکور برای ثبت‌نام در رشته قبولی جدید نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

کد مطلب 5617249

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