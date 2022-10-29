چرا ایران از نمایشگاه فرانکفورت امسال انصراف داد؟ + فیلم

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: چندی پیش خبر انصراف ایران از هفتادوچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت منتشر شد. اما رسانه‌های معاند و سعودی که همیشه سعی در وارونه جلوه‌دادن حقیقت دارند در اخبار دروغین اعلام کردند نمایشگاه فرانکفورت، ایران را از این‌رویداد اخراج کرده و متأسفانه طبق سابقه پیشین، چنین‌اخباری به پذیرش برخی مخاطبان زودباور داخلی رسید.

علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران دوشنبه دوم آبان با حضور در خبرگزاری مهر در نشستی که سوالات مختلفی در آن مطرح شد، به سوالات خبرنگاران مهر پاسخ داد که گوشه‌ای از این‌نشست درباره نمایشگاه فرانکفورت امسال بود.

وی در این‌بخش از نشست در تشریح چگونگی انصراف ایران از نمایشگاه فرانکفورت گفت: ما اسفند ۱۴۰۰ در این نمایشگاه ثبت نام کردیم و طبق روال هر ساله پس از هماهنگی محل غرفه در حال پیگیری کارها بودیم.

مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: محل حضور ما در این نمایشگاه در طبقه همکف و بخش اصلی سالن بود، پس از انجام مکالمات با مسئولین نمایشگاه ابعاد غرفه ما مشخص شد و طراحی برای آن شکل گرفت. غرفه ما از سه طرف بود و یک طرف آن دیوار بود که توسط چند دیواره از بخش‌های دیگر مجزا شده بود و از آنها به عنوان فضای تبلیغاتی قرار بود استفاده شود بنابراین ما به مرحله طراحی رفتیم و گرافیست‌های مختلفی در کشور طرح‌ها را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه فراخوان ناشران برای شرکت در این نمایشگاه را فروردین ماه منتشر کردیم گفت: یکی از فرایندهایی که در خانه کتاب و ادبیات ایران تغییر دادیم این است که با شاخص‌های قابل ارزیابی، مشخص و معلوم در نمایشگاه‌هایی به این شکل پیش برویم تا بتوانیم از آنها خروجی خوبی داشته باشیم برای مثال در نمایشگاه‌های مهم فراخوان صادر می‌کنیم اما بعضی از نمایشگاه‌ها را نمی‌توان فراخوان صادر کرد و سعی می‌کنیم به صورت حداکثری آنها را اعلام کنیم.

رمضانی افزود: پس از اعلام فراخوان ۵۰ یا ۶۰ آژانس و ناشر در آن ثبت نام کردند؛ و ارزیابی برنامه و نحوه فعالیت آنها در فرانکفورت صورت گرفت تا مشخص شود که می‌توانند بازاریابی مسلط به زبان خارجی داشته باشند یا خیر؟ از نمونه کتابی که به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد بهره مند هستند یا خیر؟ و یا در سایت خود بخش بین الملل دارند یا خیر؟ اینها از جمله مواردی بودند که ناشران برای حضور در نمایشگاه باید از آنها بهره مند بودند. برای مثال ناشری بود که ۲۰ دوره در نمایشگاه‌های خارجی شرکت کرده بود اما نتوانسته بود رایت قابل توجهی را به فروش برساند.

البته در سال‌های قبل با چنین مسائلی مواجهه بودیم که گروه‌ها یا نفراتی مقابل غرفه ایران بیایند و سر و صدا کنند اما مسئولین نمایشگاه در این نامه اظهار کرده بودند: «اگر مطمئن شویم پلیس در غرفه شما حضور دارد نمی‌توانیم امنیت شما را تأمین کنیم.»

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: با سختگیری قواعدی را برای حضور ناشران ترتیب دادیم و ناشران دیدند که خط تلاشی تعریف شده است که باید آن را طی کنند تا حضور بین الملل داشته باشند.

وی افزود: پس از صدور فراخوان، درخواست ویزاها از سوی ایران صادر شد و در خردادماه در ملاقات با رایزن فرهنگی آلمان که توسط آنها ترتیب داده شده بود به این مسئله تاکید کردیم و آنها هم استقبال کردند.

رمضانی گفت: پس از اغتشاشات اخیر مسئولین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت طی مکاتبه‌ای با ما اظهار کردند که مجبور به تغییر مکان غرفه ما هستند؛ البته در سال‌های قبل با چنین مسائلی مواجهه بودیم که گروه‌ها یا نفراتی مقابل غرفه ایران بیایند و سر و صدا کنند اما مسئولین نمایشگاه در این نامه اظهار کرده بودند: «اگر مطمئن شویم پلیس در غرفه شما حضور دارد نمی‌توانیم امنیت شما را تأمین کنیم.»

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: طی مکاتبه‌ای با مسئولین نمایشگاه فرانکفورت به آنها اعلام کردیم که طبق بندهای قرارداد و تفاهم نامه نمی‌توانند محل قرار گیری غرفه ما را تغییر دهند.

وی با اشاره به اینکه مسئولین نمایشگاه فرانکفورت محل قرارگیری غرفه ایران را به دورترین محل نمایشگاه انتقال داده بودند گفت: مسئولین نمایشگاه غرفه ایران را به طبقه بالا منتقل کردند، در جایی که سه طرف غرفه بسته بود و جمهوری اسلامی نمی‌توانست برنامه‌های خود را انجام دهد و فضا برای اخلال طرف مقابل کاملاً فراهم بود همچنین سفارت آلمان هم در صدور ویزاها اخلال کرده بود و در حال حاضر نیز که نمایشگاه رو به پایان است چهار ویزای ما همچنان در دست بررسی است.

رمضانی افزود: پس از این مشکلات ما به مسئولان نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت اعلام کردیم که ناشران ایرانی فعالیت‌های بسیار زیادی کردند و پس از سختگیری‌های ما قرار ملاقات‌های بسیار خوبی را نیز تنظیم کرده بودند آنها در پاسخ نسبت به این فعالیت‌ها ادای احترام کردند و اذعان داشتند که به دلایل امنیتی مجبور به این کار بودند و به به دلیل اینکه تحت فشار بودند مجبور به انتقال غرفه ما به قسمت دیگری شدند. طبیعی است در چنین وضعیتی مشاهده کردیم که شأن جمهوری اسلامی ایران و نشر آن رعایت نمی‌شود و ما از شرکت در نمایشگاه انصراف دادیم.

مسئولین نمایشگاه غرفه ایران را به طبقه بالا منتقل کردند، در جایی که سه طرف غرفه بسته بود و جمهوری اسلامی نمی‌توانست برنامه‌های خود را انجام دهد و فضا برای اخلال طرف مقابل کاملاً فراهم بود

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: بنابراین اعلام کردیم با توجه به تخلف نمایشگاه و از آنجایی که امکان اجرای برنامه‌های ما در مکان در نظر گرفته شده فراهم نبود و شأن غرفه ما حفظ نمی‌شد همچنین امنیت را هم نمی‌توانستند تأمین کنند پس انصراف دادیم و آنها هم انصراف ما را پذیرفتند.

وی افزود: البته این نمایشگاه تنها با جمهوری اسلامی ایران این کار را نکردند بلکه با تمام ایرانیانی که می‌خواستند در این نمایشگاه شرکت کنند مشکل داشتند البته آنها بخش خصوصی هستند و ما هم به آنها فشاری وارد نمی‌کنیم که بگویند ریجکت شده‌اند در صورتی که غرفه گرفته بودند. بنابراین یک ضدیت کلی با هر آن کس که علاقه مند به حضور و فعالیت به عنوان نشر جمهوری اسلامی در این نمایشگاه بود وجود داشت و یک معانده کلی با نشر جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های آن احساس می‌شد.

رمضانی در پایان تاکید کرد از میان صد و ده هزار عنوان چهل هزار عنوان در سال گذشته مربوط به زنان ایرانی است که مترجم و یا نویسنده هستند و مسئولان نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در صورت یکه می‌گویند ما از معترضان حمایت می‌کنیم با یک بیان مداخله گرایانه ای ۴۰ هزار نفر را در که در این صنعت کتاب منتشر کردند نادیده گرفتند.

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به زودی منتشر می‌شود.