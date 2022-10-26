دشمنان به دنبال ضربه زدن به ایران پیشرفته و قدرتمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در همایش مدیران کل ستادی و مسئولین دفاتر نظارت استانی شورای نگهبان به اتفاقات اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب در پس همه حوادث و اتفاقات اخیر در کشور به دنبال ضربه زدن به ایران پیشرفته و قدرتمند هستند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در تحلیل اتفاقات اخیر اگرچه به زمینه‌ها و مقدمات بروز حوادث رخ داده اشاره کردند اما به‌طور جدی مردم و به ویژه خواص را به فرامتن و تحلیل عمیق شرایط کشور توجه دادند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در تحلیل فرامتن، مسائل بر اساس اهمیت دسته‌بندی می‌شود، گفت که بر اساس این تحلیل، مساله اصلی و آنچه مورد تهدید و هجمه دشمنان قرار گرفته، اصل نظام اسلامی و قدرت روزافزون آن است و موضوعاتی مانند حجاب و بی‌حجابی یا برخی واکنش‌ها ناشی از وقایع یا حوادث اجتماعی برای آنها تنها یک بهانه است تا وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی را در داخل و در صحنه بین‌الملل مورد حمله و تخرب قرار دهند.

ره‌پیک با اشاره به گستردگی کم سابقه امکانات دشمنان در فضای مجازی و حقیقی در اغتشاشات اخیر اظهار داشت: در حوادث اخیر جهان مجازی که متراکم از دروغ و سیاه‌نمایی بود جای جهان واقعی را در ذهن بخشی از جامعه گرفت و لذا کسانی که در فضای مجازی و رسانه‌ای ساخته دست دشمن تنفس می‌کردند واقعیت صحنه و حقایق را ندیدند.

وی افزود: در عین حال خشونت میدانی و عمق رفتارهای خشن و غیر عادی علیه امنیت و زندگی مردم کم سابقه بود.

در اتفاقات اخیر باید به فرامتن و تهدیدات دشمن برای ضربه زدن به ایران قوی دقت کنیم

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه علاوه بر فرامتن باید به متن و آسیب‌های بسترساز فرهنگی و اقتصادی در حوادث اجتماعی هم توجه کرد، گفت: باید با تمام توان این آسیب‌ها و بسترها را اصلاح کرد اما همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردند باید مسائل اصلی کشور و تهدیدات دشمن را در مرکز توجه قرار داد.

ره‌پیک با اشاره به نقش ویژه خواص در حوادث و اتفاقات کشور و هدایت افکار عمومی تصریح کرد: مقام معظم رهبری تکیه‌گاه و ضامن امنیت و قدرت ایران اسلامی هستند و همه مسئولان و خواص و فعالان اجتماعی و سیاسی باید در هر شرایطی و به خصوص در بحران‌ها با توجه به نگاه رهبری و با هدایت ایشان حرکت کنند. لذا تبیین مسائل برای افکار عمومی و بیان حقیقت توسط خواص، مورد انتظار و مطالبه ایشان و همه دلسوزان کشور است.

وی در ادامه بحث به مسائل مربوط به انتخابات و وظایف شورای نگهبان، هیأت‌های نظارت و دفاتر استانی این شورا پرداخت و در خصوص هماهنگی دفاتر استانی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی، رعایت بی‌طرفی در بررسی صلاحیت‌ها و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد.