وجود ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه سومین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران که شامگاه سه شنبه ۳ آبان ماه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش در خصوص نحوه نظارت بر بلند مرتبه سازی های شهری گفت: بلند مرتبه سازی تطبیقی با ایمنی دارد؛ زیرا در این بخش مولفه‌هایی وجود دارد که در ساختمان‌های عادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شهردار تهران با بیان این مطلب که در بسیاری از مجتمع‌های ناایمن از ابتدا استانداردها رعایت نشده است، افزود: برای این موضوع مجموعه فعالیت بین دستگاهی از جمله مجموعه‌های مرتبط با شهرداری، نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مسئول شکل گرفته است‌.

وی افزود: قرار بر این شد ظرف یک سال تمام موجودیت ساختمانی شهر تهران در ابعاد مختلف با یک اولویت‌سنجی (از جمله شروع فعالیت از ساختمان‌هایی که بنا به دلایل مختلف تلقی ناایمنی از آنها می‌شود) آغاز شود تا شناسنامه دقیقی برای تمام ساختمان‌های تهران داشته باشیم.

زاکانی ادامه داد: به عنوان مثال ساختمانی در بخش آتش نشانی دچار اختلال است و در برخی از موارد تا ۱۱ مورد تذکر و اخطار داده شده است. قرار بر این شد در این حوزه دستگاه قضائی نیز کمک کند تا اقتضائات ایمن سازی برای ساختمان‌ها فراهم شود و با یک پایداری خوب برای شهر تهران گام برداریم‌.

شهردار تهران بیان کرد: مهمترین موضوع برای تهران نوسازی شهری است که در آن ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار که ۴ هزار و ۵۶۰ هکتار آن بافت فرسوده وجود دارد و از ریزدانگی و در دسترس نبودن رنج می‌برد.

زاکانی افزود: مهم‌ترین اقدام این است که بتوانیم گام خوبی در جهت ایمن سازی برداریم که در این بخش بحث و در نهایت تفاهم نامه‌ای نیز امضا شد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: زمانی که صحبت از بارگذاری در استان می‌شود، ذهن‌ها باید به سمت شهرستان‌های تهران برود، زیرا شهر تهران رشد پایینی در جمعیت پذیری دارد و میزان رشد جمعیت پذیری دیگر شهرهای استان تهران فوق العاده بالا است و از این جهت شهر تهران جمعیت پذیری پایینی دارد.

زاکانی ادامه داد: با همین جمعیت پذیری پایین در حال حاضر برای تهران یک میلیون مسکن کم داریم و صحبت ما این است بتوانیم با امکانات مختلف شرایط یک زیست پذیری مطلوب را برای مردم شهر تهران ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به این موضوع که برخی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به بارگذاری‌ها انتقاد دارند، بیان کرد: ما برای همین ساکنان شهر تهران یک میلیون مسکن کم داریم و به همین دلیل شرایط سختی برای مردم ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: این شرایط سخت به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست در طول سال‌ها گذشته است که موجب شد قیمت مسکن در تهران به شکل سرسام آوری بالا برود و میزان اجاره نشینی نیز افزایش پیدا کند و در نهایت شاهد وضع اسفناکی در این بخش باشیم. این سیاست‌ها به شکل یک روال ممتد سایر شهرستان‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و این بلایی است که خودمان برای خودمان ایجاد کردیم.

شهردار تهران افزود: راه برون رفت از وضعیت موجود در بخش مسکن این است که به اقتضا جامعه بتوانیم مسکن ایجاد کنیم و دیگر نیازها در این بخش را مورد توجه قرار دهیم.