به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مخلوف وزیر امور محلی و محیط زیست سوریه به همراه شفیق دیوب سفیر سوریه در ایران و هیأت همراه صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور در ساختمان شهرداری تهران با علیرضا زاکانی شهردار تهران دیدار و گفت و گو کرد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در این دیدار با تاکید بر این موضوع که رابطه ایران و سوریه فراتر از رابطه ۲ کشور است، گفت: پیوستگی و دلدادگی ۲ ملت و رهبران آن در جهت اهداف مشترک است و این ارتباط از زمان مرحوم حافظ اسد برقرار بوده و امروز این رابطه به اوج خود رسیده است.

شهردار تهران افزود: اعتقاد ما این است تجارب و داشته‌های ما در تهران باید تقدیم ملت سوریه شود تا آنها بتوانند از تمام ظرفیت موجود استفاده کنند و به ساخت سوریه سرعت دهند.

زاکانی با اشاره به جمعیت موجود در تهران گفت: جمعیت شب در شهر تهران ۱۰ میلیون نفر است (ساکن قطعی) و این جمعیت در طول روز با افزایش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به ۱۳.۵ میلیون نفر می‌رسد.

تهران دارای بافتی سنتی-تاریخی با قدمتی ۷ هزار ساله

شهردار تهران ادامه داد: ناظر به توسعه شهر تهران باید بیان کنم پیش تر توسعه تهران به شکل شمالی و جنوبی بود و امروز این توسعه شرقی و غربی شده و به همین دلیل تهران دارای بافت سنتی و قدیمی است و آثار باستانی پیدا شده در پایتخت ایران نشان می‌دهد تهران قدمتی ۷ هزار ساله دارد.

زاکانی با بیان این مطلب که تهران ۲۳۷ سال است که پایتخت ایران شده است، گفت: بافت قدیمی و تاریخی در کنار بافت جدید موجودیت تهران را شکل داده است و ما برای رفع مشکلات و ایجاد ایمنی بیشتر و شرایطی که تهرانی زیباتر و ایمن تر بسازیم در حال باز پطراحی تهران بر محور حمل و نقل عمومی هستیم.

وی تصریح کرد: توسعه و بازسازی شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی به ویژه مترو به این گونه است که در شعاع ۸۰۰ متری ایستگاه‌های مترو بارگذاری و بازطراحی مبتنی بر ایستگاه‌های مترو انجام می‌شود.

نوسازی ۵۰ درصدی تهران با بارگذاری در اطراف ایستگاه‌های مترو

شهردار تهران ادامه داد: در این طرح به دنبال رسیدن به ۵ تا ۶ هدف هستیم، زیرا با این اقدام (بارگذاری در شعاع ۸۰۰ متری ایستگاه مترو) عددی بالغ بر ۵۰ درصد تهران نوسازی می‌شود و در کنار این نوسازی به ایمنی دست پیدا خواهیم کرد.

زاکانی با بیان این مطلب که در تهران ۳ گسل فعال وجود دارد، گفت: بازسازی با محوریت حمل و نقل عمومی به ما کمک می‌کند تا بر مشکل ترافیک و آلودگی هوا غلبه و در ادامه نیز هویت ایرانی- اسلامی خود را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: هدف دیگری که در این اقدام دنبال می‌شود این است که به باز طراحی کارکردی شهر دست پیدا کنیم و در ادامه نیز بتوانیم برای ساکنان کلانشهر تهران تأمین مسکن کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر این موضوع که با بلند مرتبه سازی فضای سبز و امکانات بهداشتی در شهر افزایش پیدا می‌کند، بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما در طرح بازسازی شهری این است که با جذب اعتبارات لازم ناشی از مشارکت به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کنیم، زیرا عمده ترین پول شهرداری تهران به شکل درآمد - هزینه است.

لزوم افزایش پیوستگی تهران و دمشق از بعد خواهر خواندگی

زاکانی با تاکید بر لزوم افزایش پیوستگی تهران و دمشق از بعد خواهر خواندگی خاطرنشان کرد: افقی ۱۰ ساله برای شهر تهران دنبال می‌شود تا تهران به تهران دیگری تبدیل شود و در این مسیر خوبی‌ها و زیبایی‌ها بماند و مشکلات شهر برطرف شود.

وی با اشاره به این مطلب که شهر تهران ۱۳ هزار هکتار فضای سبز داخلی و ۴۵ هزار هکتار فضای سبز پیرامونی دارد، تصریح کرد: در موضوعات مختلف از جمله پسماند می‌توانیم به دوستان خود در کشور سوریه کمک کنیم.

شهردار تهران ادامه داد: در حوزه پسماند روزانه ۷ هزار تن در شهر تهران تولید می‌شود و ما به دنبال این هستیم با تولید انرژی، گرانول و کمپوست زباله به حداقل ممکن برسد و آن حداقل نیز در مسیر تأمین مواد مختلف مصرف شود.

زاکانی با اشاره به توانمندی مدیریت شهری پایتخت در تأمین مایحتاج مورد نیاز از طریق میادین میوه و تره بار تاکید کرد: در حوزه سلامت، مترو، حمل و نقل هوشمند و ایجاد ارائه خدمات مطلوب می‌توانیم با دوستان خود در سوریه تبادل تجربیات داشته باشیم.

امکان گسترش فعالیت فروشگاه‌های شهروند در سوریه

شهردار تهران گفت: در حوزه کالا و خدمات ۴۰ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ به نام شهروند فعال است که می‌توانیم این خدمت را به دمشق و سایر قسمت‌ها توسعه دهیم و در بعد فنی و عمرانی نیز تهران تجربه خوبی در زمینه ابنیه، پل سازی، احداث بزرگراه و آزادراه و جمع آوری آب‌های سطحی دارد که آن را می‌توانیم در اختیار قرار دهیم.

در ادامه دیدار حسین مخلوف وزیر امور محلی و محیط زیست سوریه در سخنانی با بیان این مطلب که یکی از وجوه اشتراک ایران و سوریه داشتن شهرهایی با قدمت بالاست، گفت: باید از شهرهای دارای قدمت بالا محافظت شود و در کنار این حفاظت شهری از تکنولوژی نیز بهره برد.

وزیر امور محلی و محیط زیست سوریه افزود: شهر دمشق از قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه است و از بافت قدیمی آن باید محافظت شود و استانداری‌ها نیز بر این اصل پایبند هستند، گفت: در برنامه ریزی های انجام شده توسعه فضای سبز در اولویت قرار دارد و می‌خواهیم در حاشیه شهر نیز کمربند سبزی ایجاد کنیم.

درخواست سوریه برای توسعه همکاری در زمینه محیط زیست

مخلوف با تاکید بر اهمیت محیط زیست، انرژی تجدید پذیر، نیروگاه‌های برق، گاز، و شبکه حمل و نقل گفت: ما برای حفظ منابع سبز خود از کارشناسان خواستیم وارد متن جامعه شوند، زیرا یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های ما مسئله تجمیع پسماند و تولید انرژی از آن است که در این مسیر از شرکت‌های سرمایه گذار دعوت به همکاری مشترک می‌کنیم.

وی ادامه داد: از گذشته مطالعات خود را در حوزه مترو دنبال کردیم و این امر در صدر کارهای ما قرار دارد و امروز نیز برنامه مذاکره جهت خرید اتوبوس در دستور کار قرار دارد و این برای ما مهم است که با شرکت‌ها و سرمایه گذاران وابسته به ایران رابطه همکاری داشته باشیم.