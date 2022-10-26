پژوهش های دانشگاهی برای حل مسائل نیروی دریایی تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار پیمان جعفری طهرانی پیش ازظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی جهاد تبیین در دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر حفظ ارتباطات با مناطق و پایگاه‌ها را از جمله توصیه‌ها ذکر کرد و گفت: همچنین استادان دانشگاه دریایی برای حل مسائل نیرو توجه داشته باشند و پژوهش‌ها را در این زمینه تنظیم کنند.

وی آموزش را مجموعه‌ای از دو مقطع ذکر کرد و گفت: تفاوت زیادی بین دانشگاه دریایی و دانشگاه‌هایی که به آموزش‌های کلاسیک توجه می‌کنند، وجود دارد و دانشجویان دریایی در شرایط بحرانی و خاص، عملکرد بسیار بهتری دارند و این ناشی از آموزش‌های علمی وکاربردی ارائه شده به آنان است.

وی مهارت زندگی کردن با دیگران را درس بزرگ فرصت تحصیل در دانشگاه دریایی برشمرد و گفت: آموزش مهارت کسب ارتباطات و مدیریت از دیگر دستاوردها است و دانشجویان می‌توانند منبع تزریق روحیه به بدنه نیرو باشند.

معاون سابق هماهنگ کننده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواستار بهره گیری از ظرفیت جوانان برای پویایی ارتش شد.

در این همایش ملی دو روزه ۳۰۱ مقاله ارسال که ۲۰ مقاله در قالب شفاهی و سخنرانی ارائه شد.