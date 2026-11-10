به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان سمنان که در دفتر امام جمعه سمنان برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی در حوزه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: برنامه‌های ابلاغی دستگاه‌ها در حوزه قرآن اجرا می‌شود، اما تلاش داریم با شناسایی ظرفیت‌ها و احصای اقدامات فراتر از برنامه‌های مصوب، زمینه بهره‌مندی از اعتبارات استانی و حمایت بیشتر از فعالیت‌های قرآنی را فراهم کنیم.

ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه حفظ قرآن کریم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با ارائه گزارشی از اقدامات قرآنی این مجموعه افزود: برگزاری کلاس‌های حفظ موضوعی ۳۶ آیه آشنا ویژه کودکان و نوجوانان، از جمله برنامه‌های اجراشده در ماه‌های اخیر بوده است.

قنبری برگزاری محافل انس با قرآن کریم همزمان با هفته وحدت را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: آزمون‌های تخصصی و عمومی حفظ قرآن کریم و کارگاه‌های آموزشی تدبر در قرآن نیز در این مدت برگزار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه حفظ قرآن کریم بیان کرد: در آزمون تخصصی ارزیابی و اعطای مدرک حفظ قرآن کریم در سال جاری، ۷۹ نفر از استان شرکت کردند.

تداوم طرح ملی زندگی با آیه‌ها و آموزش سفیران قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: ۲۸ مرکز در استان مجوز برگزاری آزمون‌های عمومی حفظ قرآن کریم را دارند که شامل ۱۵ مؤسسه قرآنی و ۱۳ دارالقرآن آموزش و پرورش است.

قنبری طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» را یکی از محورهای مهم هم‌افزایی دستگاه‌ها در فعالیت‌های قرآنی دانست و اظهار کرد: استان سمنان در سال‌های گذشته با مشارکت گسترده مردم و همراهی دستگاه‌های مختلف، موفق به کسب رتبه‌های سوم و پنجم کشوری در اجرای این طرح شده است.

وی از فراهم شدن مقدمات اجرای برنامه‌های جدید این طرح برای ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای فعالیت‌های جدید در این چارچوب در حال انجام است.

ثبت‌نام ۲۰۰ نفر در طرح «سفیران آیه‌ها»

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به آغاز طرح «سفیران آیه‌ها» تصریح کرد: این طرح با هدف گسترش گفتمان قرآنی در جریان‌های مردمی و با مشارکت گروه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی آغاز شده است.

قنبری با اشاره به گروه‌های هدف این طرح گفت: روحانیون، ائمه جماعات، طلاب، دانشجویان معارف، قاریان، حافظان و معلمان قرآن در آموزش سفیران آیه‌ها مشارکت دارند.

وی در پایان از ثبت‌نام ۲۰۰ نفر در این طرح خبر داد و گفت: آموزش سفیران آیه‌ها با هدف تقویت جریان مردمی ترویج فرهنگ قرآنی در استان دنبال می‌شود.