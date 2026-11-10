علی سوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد تخصصی برنامه‌نویسی و توسعه سامانه هوشمند مدیریت شبکه اهدای خون لرستان، ۲۱ آبان‌ماه سال جاری با همکاری مشترک اداره‌کل انتقال خون استان و جهاد دانشگاهی لرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای خدمات حوزه سلامت و انتقال خون افزود: این رویداد با محوریت برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی طراحی شده و بستری رقابتی برای طراحی و توسعه راهکارهای هوشمند با هدف مدیریت بهینه و تقویت زنجیره تأمین خون استان فراهم می‌کند.

تمرکز بر افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون

مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های اهدای خون در میان گروه‌های مختلف جامعه عنوان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی این رقابت، ارائه راهکارهای فناورانه برای افزایش مشارکت بانوان و جوانان در اهدای خون است؛ چراکه حضور مؤثر این دو گروه می‌تواند در پایداری و تأمین ذخایر خونی استان در آینده نقش مهمی داشته باشد.

شناسایی استعدادهای نوظهور در حوزه هوش مصنوعی

سوری شناسایی استعدادهای نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر اهداف این رویداد برشمرد و گفت: ایجاد بستری پویا برای شناسایی و حمایت از نخبگان برنامه‌نویسی و متخصصان هوش مصنوعی از اهداف اصلی این رقابت است.

وی ادامه داد: تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد تلاش می‌کنند مدل‌ها و نمونه‌های اولیه قابل ارزیابی را با هدف بهبود فرآیندهای واقعی شبکه اهدای خون طراحی و ارائه کنند.