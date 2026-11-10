به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پل بایلر شهرستان کلاله که در پی بارش‌های شدید شب گذشته و طغیان رودخانه برای ساعاتی مسدود شده بود، با تلاش راهداران بازگشایی شد و تردد در این مسیر از سر گرفته شد.

وی با اشاره به پیامدهای بارندگی‌های دو روز اخیر در محورهای مواصلاتی استان افزود: در این مدت، برخی مسیرهای ارتباطی گلستان با آب‌گرفتگی و انباشت گل‌ولای مواجه شدند.

مصدقی محور گرگان به آق‌قلا در محدوده امیرآباد تا روستای محمدآباد و محدوده دهانه پل رودخانه قره‌سو، محور آزادشهر به تیل‌آباد در محدوده روستای کاشیدار و همچنین محورهای دوزین، مینودشت، تنگه چهل‌چای، چمانی و فارسیان گالیکش را از جمله نقاط متاثر از بارندگی‌ها برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پاکسازی مسیرها گفت: راهداران همزمان با برقراری تردد، عملیات لایروبی و پاکسازی کانال‌های حاشیه راه را نیز انجام دادند و حجم زیادی از گل‌ولای و بقایای ناشی از سیلاب با استفاده از ماشین‌آلات مکانیکی جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: بخش زیادی از نقاط آب‌گرفته و گل‌آلود پاکسازی شده است و با وجود بارش‌های شدید شب گذشته در ارتفاعات و مناطق جنگلی استان، تردد در محورهای اصلی گلستان برقرار و روان است.