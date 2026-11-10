سرهنگ ابوالفضل مطواعی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: این کشفیات در پی گشت‌زنی‌های مستمر مأموران یگان حفاظت در مناطق جنوبی شهرستان سمنان، پیگیری مسئول یگان و با مشارکت جوامع محلی به دست آمده است.

وی افزود: در نخستین عملیات که اوایل هفته جاری انجام شد، مأموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط ۳۵۰ کیلوگرم چوب تاغ در حوزه استحفاظی شهرستان سمنان شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: در مرحله دوم گشت‌زنی مأموران پس از ساعت‌ها پایش تاغزارهای اطراف کشتارگاه سمنان، یک دستگاه خودروی تیبا حامل حدود ۴۰۰ کیلوگرم چوب تاغ را شناسایی کردند که راننده هنگام فرار در ماسه‌های تاغزار گرفتار و دستگیر شد.

مطواعی با اشاره به سومین گشت در ساعات ابتدایی شب بیان کرد: در این عملیات و در پی گزارش دهیار و اهالی روستای اعلاء و با همکاری شورای این روستا، یک دستگاه خودروی تیبا حامل حدود ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ در محدوده تاغزارهای اطراف چاه انقلاب شناسایی شد.

وی گفت: این خودرو نیز هنگام فرار در ماسه‌های تاغزار گرفتار شد و پس از دستگیری متخلف، با هماهنگی عوامل انتظامی، پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر اهمیت صیانت از تاغزارها به‌عنوان سرمایه‌های طبیعی منطقه، مشارکت مردم و گزارش‌های جوامع محلی را در شناسایی و مقابله با قاچاق چوب مؤثر دانست.