به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت خودرو اظهار داشت: موضوع خودرو ۴ سال متوقف بود و طبیعتاً موانعی وجود داشت، آخرین اتفاق این بوده که مجلس به لایحه واردات ایراد گرفت و اصلاحات در این هفته در دولت برطرف شد و عملاً اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: متأسفانه خودرو یک کالای خدماتی است. تولید مناسب در حال افزایش است. تولید سایپا با تقاضای بازار همخوانی پیدا کرد و از قرعه کشی خارج شد. روال اجرایی واردات خودرو از دیروز نهایی شده است.

وزیر صنعت، معدن، تجارت بیان کرد: متقاضی واردات خودرو زیاد است و بیش از ۳۰۰ متقاضی ثبت نام کردند اما شرایطی مانند نماینده رسمی بودن، تأمین خدمات فروش و غیره وجود دارد. ممکن است هفته‌های آینده چند شرکت دیگر نیز اضافه شود. خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار اولویت دارند تا خودروهای بیشتری با کیفیت بالاتر وارد شوند. استانداردهای ما در خصوص خودرو تغییر نکرده است.

فاطمی امین در رابطه با استیضاح خود و سهم خواهی افراد گفت: استیضاح ابزار نظارتی مجلس و حق نمایندگان است و فرصت مناسبی است تا بتوانیم عملکرد و اقدامات انجام شده را برای مردم و نمایندگان تشریح کنیم و فکر می‌کنم پاسخ‌های قانع کننده‌ای آماده داریم. دست ما به لحاظ عملکرد پر است.

وی در رابطه با مصوبات هیئت دولت تاکید کرد: تولید الحمدلله رو به حرکت است. بازدیدی از نمایشگاه نساجی داشتیم و از ۲۵ غرفه بازدید کردیم و گفته می‌شد نسبت به سال قبل شاهد رشد تولید بوده‌ایم.

وزیر صنعت تصریح کرد: طبق گزارش وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت رتبه برتری برای ایجاد شغل دارد. وزارتخانه‌ها با اعتقاد ما باید دانش بنیان باشند. در حوزه مدیریت بازار با آشفتگی‌هایی مواجه هستیم و باید به سمت روش‌های علمی و ساز و کارها برویم. ۲۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرصت مطالعاتی خود را در وزارت صمت آغاز کردند.

فاطمی امین گفت: ۵ هزار و ۸۰۰ فروشگاه را به سامانه جامع فروشگاهی وارد کردیم. این سامانه مدیریت بازار را با قیمت و موجودی شفاف می‌کند و کار ما را در مدیریت بازار یاری می‌کند.