به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی پیش ازظهر چهارشنبه در همایش ملی «جهاد تبیین آجا با رویکرد دفاعی» در نوشهر با تاکید بر اینکه باید در کنار هم باشیم تا کارها اثربخشی داشته باشد، افزود: آنچه که آن وری ها مطرح می‌کنند سبب پیچیدگی مسائل شده است و دشمن ستون خانواده، پدر و مادر را درگیر مسائل و مشکلاتی کرد و این سفره خانواده دچار تلاطم است و باید به آن کمک کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا نقطه قوت کشور یعنی ولایت فقیه را بزند و به چالش بکشاند، افزود: همچنین دشمن در پی آن است که سرزمین ما را تکه تکه و کوچک کند.

دریادار ایرانی با اشاره به حضور پنج ناوگروه ایرانی و وجود سه ناوگروه آن در دریاهای آزاد اظهار داشت: این حضور دارای معنا و پیام خواهد بود و در این ناوگروه‌ها کل ایران و اقوام ایرانی جمع شده‌اند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ناوگروه‌های ایرانی مشغول انجام مأموریت‌های سنگین هستند، گفت: به زودی در رزمایش‌های مشترک عملیاتی شرکت می‌کنند.

وی از تشکیل تیم پنج گانه دریایی در دانشگاه دریایی خبر داد و گفت: بعد از نیم قرن، تیم پنجگانه توانست مقام دوم را کسب کند و آنچه که مهم بود در این رویداد ۱۲ کشور حضور داشتند و کاپ اخلاق به تیم دریایی ایران داده شد.

دریادار ایرانی گفت: همکاران دریایی هرجایی که حضور می‌یابند به اخلاق و انسان مداری که برگرفته از آموزه‌های دینی است توجه می‌کنند و پرچم ایران اسلامی را بالا نگه می‌دارند.