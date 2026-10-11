به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به استقبال مردم از ورزش‌های همگانی اظهار کرد: شهرداری‌ها باید متناسب با علاقه و مشارکت مردم، زیرساخت‌های ورزشی را در سطح شهرها توسعه دهند و شرایط استفاده همه اقشار از فضاهای عمومی مانند پارک‌ها برای فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنند.

وی افزود: امکانات و اعتبارات ورزشی استان باید به‌صورت عادلانه و با اولویت مناطق محروم توزیع شود و شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای تأمین زیرساخت‌های ورزشی و تکمیل پروژه‌های این حوزه وارد عمل شوند.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی گفت: پروژه‌های ورزشی استان باید با استفاده از الگوهای جدید تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی تکمیل شوند. همچنین سالن‌های ورزشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی نباید صرفاً در اختیار کارکنان همان دستگاه‌ها باشد و باید امکان استفاده مردم از این فضاها نیز فراهم شود.

نوذری با اشاره به فاصله زیرساخت‌های ورزشی استان با استانداردهای کشور و اهداف برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت کاهش این فاصله تأکید کرد و افزود: تکمیل سالن ۶ هزار نفری و پیست دوومیدانی ورزشگاه سردار آزادگان از جمله موضوعاتی است که باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پیگیری شود.

ضرورت بازنگری در مدیریت تالاب الله‌آباد

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تالاب الله‌آباد، بر بررسی کارشناسی موضوع حذف کانال ایجادشده در این محدوده تأکید کرد و گفت: ایجاد این کانال از ابتدا اقدامی اشتباه بوده و با توجه به کاهش بارندگی‌ها، این محدوده به کانونی برای ایجاد گردوغبار و تهدید مناطق اطراف تبدیل شده است.

وی خواستار پیگیری این موضوع و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی برای بهبود وضعیت تالاب شد و بر ضرورت ساماندهی حضور شترها در محدوده تالاب تأکید کرد.

نوذری با بیان اینکه شترهای موجود در تالاب باید در محدوده‌ای مشخص و محصور نگهداری شوند، افزود: باید از تردد آزادانه این حیوانات در سراسر تالاب و آسیب به محیط آن جلوگیری شود.

وی همچنین بر بررسی حریم تالاب با هدف فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در استان باید با توجه به چالش‌ها و بحران‌های موجود انجام شود و صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته در اولویت قرار گیرند.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: توسعه بدون مطالعه و توجه به ظرفیت‌های محیطی می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌هایی در حوزه‌هایی مانند آب و هوا منجر شود؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه استان باید با ملاحظات کارشناسی و زیست‌محیطی همراه باشد.