اردبیل صاحب تیم فوتبال در لیگ دسته سوم کشور شد

صمد نوتاش در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این تیم به عنوان یکی دیگر از نمایندگان استان اردبیل در لیگ دسته سوم فوتبال کشور حضور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توجه به مطالبه اهالی ورزش شهرستان اردبیل و به دلیل اینکه شهرستان اردبیل نماینده‌ای در لیگ کشور نداشت، توانستیم مجوز حضور تیم فوتبال فناوران پیشرو را برای حضور در لیگ دسته سوم فوتبال کشور بگیریم.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استان و اسپانسرهای قوی شاهد حضور موفق تیم فناوران پیشرو درلیگ دسته سوم فوتبال کشور باشیم.

نوتاش با بیان اینکه این امر می‌تواند در ایجاد شور و نشاط اجتماعی بسیار مؤثر باشد، افزود: در کنار فناوران پیشرو، تیم فوتبال میعاد مغان هم به عنوان یکی دیگر از نمایندگان استان اردبیل در لیگ دسته سوم فوتبال کشور حضور خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امسال ۲ نماینده از استان در لیگ دسته سوم فوتبال کشور حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال کشور از هشتم آبان آغاز می‌شود و تیم‌های فناوران پیشرو و میعاد مغان به مصاف حریفان خواهند رفت.