به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.

مصطفی پورنصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه مرغ با قیمت ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار خبر داد.

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی در جهت تأمین مرغ در میادین میوه و تره‌بار وجود ندارد.

وی تاکید کرد: غرفه‌داران به هیچ‌عنوان حق عرضه مرغ با قیمتی بالاتر از قیمت اعلام شده را ندارند.