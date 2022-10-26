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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

در گفتگو با مهر؛

قیمت مصوب مرغ در میادین میوه و تره‌بار اعلام شد

قیمت مصوب مرغ در میادین میوه و تره‌بار اعلام شد

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه مرغ با قیمت هر کیلو ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.

مصطفی پورنصیری در گفتگو با خبرنگار مهر از عرضه مرغ با قیمت ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار خبر داد.

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی در جهت تأمین مرغ در میادین میوه و تره‌بار وجود ندارد.

وی تاکید کرد: غرفه‌داران به هیچ‌عنوان حق عرضه مرغ با قیمتی بالاتر از قیمت اعلام شده را ندارند.

کد مطلب 5617458

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      قیمت مرغ دربهارستان اصفهان امروز مرغ خریدم کیلویی ۶۷۰۰۰ تومان امیدوارم به امامرضا مسببینش خیرنبینند

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