به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دومین وبینار تخصصی معرفی ارائه تسهیلات و خدمات ویژه شرکت‌های خلاق در ششمین ششمین نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار شد.

سیف سهندی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این وبینار درباره حضوری برگزارشدن نمایشگاه امسال، گفت: از سال ۹۷ به علت شیوع بیماری کرونا نمایشگاه گیاهان دارویی به‌صورت غیرحضوری برگزار شد و امسال بعد از ۴ سال؛ نخستین دوره‌ای است که نمایشگاه گیاهان دارویی را به‌صورت حضوری برگزار می‌کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در نمایشگاه امسال، افزود: یکی از اصلی‌ترین بخش‌های این نمایشگاه، نمایش فناوری‌ها و دستاوردهای حوزه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی است. پاویون صادراتی نیز در راستای توسعه بازار بین الملل این حوزه از جمله بخش های جذاب این دوره از نمایشگاه است.

دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین گفت: طبق برنامه بیش از ۱۰۰ نفر از تجار و هیات‌های بازرگانی خارجی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. میهمان‌هایی از کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان، سوریه، عمان، کنیا و ونزوئلا در این بخش حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: ما برای تسهیل ارتباط میان شرکت‌های داخلی و تجار بین‌المللی، جلسات رودررو در نظر گرفته‌ایم تا شرکت‌ها از این طریق بتوانند محصولاتشان را به تجار خارجی ارائه کنند. علاوه بر این کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار می‌کنیم تا موارد موردنیاز برای توسعه بازارهای بین‌المللی را آموزش دهند.

سیف سهندی با اشاره به دیگر خدمات قابل ارائه در ششمین نمایشگاه گیاهان دارویی، گفت: میز خدمت بخش دیگری است که در نمایشگاه امسال در نظر گرفته ایم. سازمان‌هایی که وظیفه صدور مجوزات مختلف در حوزه گیاهان دارویی به شرکت‌های متقاضی را دارند، در بخش میز خدمت نمایشگاه حاضر می‌شوند تا ضمن تسهیل در فرآیند اخذ و صدور مجوز، به صورت حضوری مشکلات متقاضیان را برطرف کنند.

دبیر ستاد ششمین جشنواره گیاهان دارویی و طب سنتی، هدف اصلی نمایشگاه امسال را توسعه زیست بوم نوآوری عنوان کرد و افزود: امسال پاویونی را به سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی شرکت‌های و استارت اپ‌ها اختصاص داده‌ایم همچنین فضایی را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش فناوری در نظر گرفته ایم. در نمایشگاه امسال؛ شتاب‌دهنده‌ها، خانه های خلاق و نوآوری و مراکزی چون پژوهشکده‌های تخصصی این حوزه نیز حضور دارند تا برای توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری فناوری خدمات خود ارائه دهند.

ششمین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران، دهم تا سیزدهم آبان‌ماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می‌شود.