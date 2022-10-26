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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۷

به دلیل حمایت از تروریسم؛

ایران تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا را تحریم کرد

ایران تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا را تحریم کرد

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای از تحریم تعدادی از اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می‌دهد:

نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:

- گروه به اصطلاح "دوستان ایران آزاد" (Friends of Free Iran) و اعضای آن در پارلمان اروپا؛

- کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت (The International Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضا؛

- سازمان Stop the Bomb؛

- شبکه دویچه وله فارسی آلمان (Deutsche Welle Persian)؛

- شبکه ار اف ای فارسی فرانسه (RFI Persian)؛

- لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA)؛

- شرکت کارل کولب (Karl Kolb Co.) آلمان، تحویل دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛

- شرکت راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.) آلمان، تحویل دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.

اشخاص زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:

- آلخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئیس کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت؛

- خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

- میلان آزور (Milan Azver)، رئیس مشترک گروه به اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

- شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نماینده پارلمان اروپا؛

- یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نماینده پارلمان اروپا؛

- هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نماینده پارلمان اروپا؛

- هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نماینده پارلمان اروپا؛

- مایر حبیب (Meyer Habib)، نماینده مجلس ملی فرانسه؛

- مارتین والتون (Matine Valleton)، شهردار ویلپنت فرانسه؛

- ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛

- یوهاند بویی (Johanned Boie)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛

- الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛

تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولت‌های متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا و دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو می‌داند. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مجدداً، اقدام شورای اتحادیه اروپا مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ در اِعمال تدابیر غیرقانونی محدود کننده علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی اساس که مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است را قویاً رد و محکوم می‌کند.

کد مطلب 5617465

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    نظرات

    • مهناز IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    • حسين DE ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      لطفاً جوزف بورل را بخاطر اظهارات راسيستى در قبال ساير كشورهاى خارج از قلمرو قاره اروپا را كه جنگل و وحشى ناميد را تحريم كنيد.
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      جمهوری اسلامی بر علیه ۲۷ کشور اروپایی. ایا این طرزتفکر عاقلانه است؟
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      حکومت مردم را تحریم داخلی کرده و آمار مهاجرت و پناهندگی جوانان ایرانی گویای همه چیز است و بورس آینه تمام نمای اقتصادی است. ربای 25 تا 30 درصد بانک ها و اختلاس های چند ده هزار میلیاردی در هلدینگ ها و سپردن اداره دولت و حکومت به پیرمردها و افراد کم تجربه و دست نشانده جای امیدی نیست.
    • پرویز ربیع پور IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      درود لطفا دارایی های افرادی که مشمول تحریم شده اند را اعلام تا بدانیم به چه میزان میباشد
    • ایرانیان که رفتن برلین IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ما هم باید ایرانی های خائن را تحت تحریم قرار دهیم تا بفهمند آمدن بخاطر حقوق یک روز از طرف منافقین و سعودی باید یک عمر در انزوا زندگی کنند و اموالشان توقیف و ضبط میشه لطفا پیگیری کنید تا هزاران ایرانی خائن در لیست تحریم ها در کنار غربی ها قرار بگیرن

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