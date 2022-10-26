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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

واژگونی پیکان وانت در محور میامی-کالپوش/ راننده ۵۵ ساله جان باخت

واژگونی پیکان وانت در محور میامی-کالپوش/ راننده ۵۵ ساله جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی پیکان وانت در محور میامی-کالپوش خبر داد و گفت: طی این حادثه راننده ۵۵ ساله در دم جان باخت.

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساعت ۹ صبح چهارشنبه واژگونی یک دستگاه خودرو پیکان وانت به وقوع پیوست، ابراز داشت: این اتفاق که در منطقه ری آباد رخ داد فوت راننده ۵۵ ساله را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه واژگونی سواری دنا کیلومتر ۲۰ میامی به سمت سبزوار ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته دیگر حادثه رانندگی مهم ۲۴ ساعت اخیر بوده است، افزود: اگرچه این حادثه کشته بر جای نگذاشت اما مصدومیت دو نفر را در پی داشت که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در هر حادثه‌ای بلافاصله امدادگران و عوامل اورژانس در محل حاضر می‌شوند، ابراز داشت: تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی همه ساله منجر به نقص عضو یا از دست دادن عزیزی از یک خانواده می‌شود لذا از رانندگان تقاضا می‌شود برای پیش‌گیری از اتفاقات تلخ و جبران ناپذیر حتماً موارد ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 5617510

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