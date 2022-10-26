به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران ظهر امروز به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

مخبر در این جلسه توسعه سواحل مکران را از منویات مقام معظم رهبری و از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور برشمرد و گفت: سواحل مکران از مهمترین محورهای پیشران توسعه کشور است و می‌تواند به عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت‌ها و ذخایر گسترده‌ای برای توسعه کشور در منطقه مکران وجود دارد، به سفر اخیر خود به کشور روسیه اشاره و تصریح کرد: نخست وزیران کشورهای ساحلی خزر در این سفر بر موضوع سواحل مکران و ظرفیت‌های این منطقه برای ترانزیت کالا تأکیدات فراوانی داشتند.

وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران گفت: نحوه تأمین منابع مالی از عوامل اصلی در موفقیت این برنامه به شمار می‌آید و لازم است مدل و طرحی جامع برای مباحث مالی اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود.

مخبر افزود: وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی نیز باید به شکل دقیق در برنامه توسعه سواحل مکران احصاء و به هر یک ابلاغ شود و دستگاه‌ها برنامه عملیاتی زمان بندی شده خود را در این خصوص ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران و به خصوص طرح‌های مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرد و افزود: در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه هستند، هر روز تأخیر در اجرای کارها می‌تواند رسیدن به اهداف را با کندی مواجه کند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، حسین دهقان دبیر اجرایی شورای توسعه مکران گزارشی از برگزاری ۶۰ جلسه کارشناسی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه مکران ارائه کرد و گفت: در این جلسات که از ابتدای سال جاری آغاز شده، اکثر موضوعات مرتبط با توسعه سواحل مکران به جمع بندی رسیده است.

در ادامه این جلسه گزارشی از راهبردهای کلان و الزامات اساسی نقشه راه توسعه سواحل مکران ارائه و تصمیمات لازم برای نحوه اجرای این برنامه‌ها اتخاذ شد.

در این نشست همچنین برخی پروژه‌ها به عنوان فوریت‌های اقدامی جهت توسعه سواحل مکران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که احداث پروژه راه آهن چابهار زاهدان، احداث فرودگاه چابهار، رفع موانع اجرایی فولاد سترگ مکران، گازرسانی به چابهار از مبدا ایرانشهر و تسریع در پروژه‌های انرژی، شیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنها بود.