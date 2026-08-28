قم در صدر ارزیابی نظارت بر بازار کالاهای اساسی کشور ایستاد

جواد فخیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برنامههای نظارتی در بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی اظهار کرد: روند عرضه و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در استان قم به صورت مستمر تحت پایش قرار دارد و بازرسان با حضور میدانی و بهرهگیری از ابزارهای نظارتی، شرایط بازار را به صورت شبانهروزی رصد میکنند.
وی افزود: نظارت بر بازار کالاهای اساسی از اولویتهای مهم مجموعه بازرسی است و تلاش میشود با پایش مستمر وضعیت عرضه، شناسایی بهموقع موارد خارج از ضوابط و حضور مؤثر در سطح بازار، از بروز تخلف و ایجاد اختلال در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: در کنار حضور مستقیم بازرسان در بازار، ظرفیت سامانههای نظارتی نیز برای رصد دقیقتر وضعیت عرضه کالاها مورد استفاده قرار میگیرد و اطلاعات حاصل از این سامانهها میتواند در شناسایی نقاط نیازمند بررسی و برنامهریزی هدفمند گشتهای بازرسی نقش مؤثری داشته باشد.
فخیمی با بیان اینکه گزارشهای مردمی بخش مهمی از فرآیند نظارت بر بازار را تشکیل میدهد، گفت: شکایات و گزارشهای دریافتشده پس از بررسی در دستور کار بازرسان قرار میگیرد و تلاش بر این است که موارد اعلامی در کوتاهترین زمان ممکن بررسی شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی مطابق ضوابط انجام گیرد.
گزارشهای مردمی به شناسایی تخلفات کمک میکند
وی بیان کرد: مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت بر بازار اهمیت زیادی دارد و گزارشهای مردمی میتواند به شناسایی سریعتر موارد تخلف و برخورد با فعالیتهای خارج از چارچوبهای تعیینشده کمک کند.
فخیمی اضافه کرد: پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری گزارشهایی که از سوی شهروندان ارائه میشود، از محورهای مورد توجه مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است و این موضوع در کنار بازرسیهای میدانی و سامانهای دنبال میشود.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم خاطرنشان کرد: هدف از اجرای برنامههای نظارتی تنها افزایش شمار بازرسیها و گشتهای انجامشده نیست، بلکه نتیجه نهایی این اقدامات باید به شکلگیری بازاری شفاف، منظم و قابل اعتماد و همچنین صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
وی افزود: مجموعه بازرسی سازمان جهاد کشاورزی در کنار انجام مأموریتهای میدانی، تلاش دارد از ظرفیت دادهها و اطلاعات سامانههای نظارتی نیز برای دقیقتر شدن فرآیند پایش استفاده کند تا بازرسیها بر اساس اطلاعات موجود، هدفمندتر و مؤثرتر انجام شود.
قم پنج ماه متوالی رتبه نخست کشور را کسب کرد
فخیمی با اشاره به ارزیابی عملکرد مجموعه بازرسی و نظارت بر بازار استان قم تصریح کرد: عملکرد این حوزه طی ماههای اخیر بر اساس شاخصهای تعیینشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است و قم توانسته در پنج ماه متوالی سال ۱۴۰۵ جایگاه نخست کشور را در این ارزیابی به خود اختصاص دهد.
وی افزود: این رتبه در ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال ۱۴۰۵ به صورت متوالی برای استان قم به دست آمده و استمرار این جایگاه نشاندهنده تداوم فعالیتهای نظارتی و پیگیری مستمر برنامههای مربوط به کنترل و پایش بازار است.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: کسب این جایگاه حاصل فعالیت مجموعهای از بازرسان، کارشناسان و بخشهای مرتبط است که در فرآیند نظارت بر بازار مشارکت دارند و در کنار این تلاشها، همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالم نیز در تحقق این عملکرد مؤثر بوده است.
فخیمی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد نظارتی تنها یک شاخص برای سنجش فعالیتهای انجامشده است و آنچه در نهایت اهمیت دارد، حفظ نظم و شفافیت در بازار، رسیدگی دقیق به گزارشهای مردمی و فراهم شدن شرایطی است که مصرفکنندگان بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را در فضایی قابل اعتماد تأمین کنند.
رصد بازار با جدیت ادامه مییابد
وی گفت: برنامههای نظارت و بازرسی در استان قم همچنان با جدیت دنبال میشود و حضور میدانی بازرسان در کنار استفاده از ظرفیت سامانههای نظارتی و دریافت گزارشهای مردمی ادامه خواهد داشت.
فخیمی افزود: استمرار این روند با هدف شناسایی بهموقع موارد دارای اشکال، رسیدگی به تخلفات احتمالی و تقویت نظم و شفافیت در بازار انجام میشود و مجموعه بازرسی تلاش میکند فرآیند رسیدگی به مطالبات مردم با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم خاطرنشان کرد: همکاری مردم و فعالان اقتصادی قانونمدار با مجموعههای نظارتی میتواند در ارتقای کیفیت نظارت بر بازار و شناسایی سریعتر تخلفات نقش داشته باشد.
وی در پایان گفت: رویکرد مجموعه بازرسی، حضور مؤثر و مستمر در بازار و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای نظارت بر عرضه و توزیع کالاهای اساسی است تا زمینه آرامش و اطمینان بیشتر مردم در فرآیند تأمین کالاهای مورد نیاز فراهم شود.
نظر شما