سرانه دانشجویان فنی و حرفه ای اندک است/توسعه خوشه های بازارپسند

به گزارش خبرنگار مهر، عرفان خسرویان ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش ملی جهاد تبیین در نوشهر در گفتگو با خبرنگاران با اظهار اینکه در برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد آموزشها به صورت مهارتی پیش بینی شد، افزود: همچنین سهم بودجه باید متناسب با اهداف برنامه محقق شود ولی سهم بودجه مهارتی و سرانه دانشجو یک سوم سهم و سرانه دانشجویان نظری است.
وی خواهان حمایت ویژه مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح سرانه بودجهای شد و گفت: امیدواریم سرانه هر دانشجوی فنی و حرفهای دو برابر دانشجویان نظری افزایش یابد زیرا آموزشهای نظری به محیطهای کارگاهی و تجهیزات نیاز دارد.
وی شمار مراکز و کارگاههای مهارتی فنی و حرفهای را سه هزار و ۴۰۰ واحد ذکر کرد و تجهیز و به روزرسانی آن را لازم دانست و گفت: بودجه تأمین و تجهیز کارگاهها تناسبی با برنامه ششم ندارد و امیدواریم در برنامه هفتم از سرجمع عوارض و هدفمندی یارانهها سرانهای برای مهارت آموزی با هدف تجهیز کارگاههای فنی و حرفهای درنظر گرفته شود.
خسرویان با اظهار اینکه هفت هزار میلیارد تومان برای تجهیز کارگاههای فنی و حرفهای نیاز است از ارائه پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: امیدواریم این اعتبارات از محل تبصره ۱۴ و بودجه تأمین شود.
وی اولویت دانشگاه فنی و حرفهای را آموزشهای بازارپسند و صنعت پسند بیان کرد و گفت: این برنامه با برنامه تحولی وزارت علوم همخوانی دارد و امیدواریم آمایش آموزش در استانها صورت گیرد و رشتهها به تناسب نیازها به روزرسانی شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای یادآور شد: هدف این است که دانشگاههای فنی و حرفهای با اصلاح رشتهها منجر به گسترش اقتصاد محلی شوند و این مسئله برد - برد است و با توسعه آموزشهای مهارتی میتواند برای توسعه اشتغال خرد اقدام کرد زیرا کسب وکارهای خرد پیشران اشتغال و ضربه گیر فضای تحریمها باشند.
خسرویان یادآور شد: تلاش براین که است که خوشههای مبتنی بر کسب وکار و صنعت در استانها توسعه یابد و برنامه خود را در این زمینه شروع کردیم.
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