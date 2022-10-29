به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه (۴ تا ۱۱ نوامبر) به میزبانی بوسنی برگزار خواهد شد. ایران یکی از ۱۶ تیم شرکت کننده در هر دو بخش مردان و بانوان این رقابت‌ها است. با احتساب داوران اعزامی در مجموع ایران با ۴۱ نماینده در این دوره مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد داشت.

با توجه به زمان آغاز مسابقات و طبق برنامه از پیش تعیین شده، کاروان والیبال نشسته ایران سه شنبه هفته آینده باید از طریق استانبول عازم سارایوو شوند در حالی که هنوز ویزای اعضای این کاروان صادر نشده است. به همین منظور نماینده فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان عازم ترکیه شده تا از طریق کنسولگری بوسنی در استانبول پیگیر صدور هر چه سریع‌تر ویزاها باشد.

این در حالی است که هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان تاکید دارد هیچ دغدغه‌ای بابت این موضوع ندارد.

این مربی که تیمش مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی پیش رو به حساب می‌آید، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: والیبال نشسته ایران یک مهره قابل حساب در مسابقات محسوب می‌شود. به قدری قوی هستیم که اصلاً نمی‌توانند برایمان ویزا صادر نکنند و اینگونه برای حضورمان در مسابقات کارشکنی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ دغدغه‌ای بابت ویزا و عدم صدور آن تا به امروز ندارم. اصلاً هم آن را یک دغدغه در نظر نمی‌گیرم. حتی اینگونه فکر می‌کنم که تأخیر ایجاد شده تا حدی هم طبیعی است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته به روند صدور ویزا اشاره کرد و یادآور شد: پیگیری‌های صدور ویزا از طریق کنسولگری بوسنی در استانبول انجام می‌شود چون دعوتنامه ایران برای این کنسولگری ارسال شده است. کنسولگری‌ها هم معمولاً تعداد کارمندان کمی دارند و با این شرایط باید برای تیمی به گستردگی ایران ویزا صادر کنند. طبیعی است که پروسه زمان بر می‌شود. اگر صدور ویزا از طریق سفارت بوسنی در آنکارا بود شاید انتظار صدور زودتر داشتیم.

رضایی تاکید کرد: زمان اعزام تیم ایران به بوسنی روز سه شنبه است و قطعاً تا آن زمان ویزای تمام اعضا صادر شده است. بنابراین بدون دغدغه پیگیری تمرینات روزهای آخر هستیم.

وی در مورد شرایط تیم ملی والیبال نشسته مردان گفت: شرایط کلی تیم خوب است. تیم‌های امید و جوانان هم در محل اردو هستند تا بتوانیم به جای تورنمنتی که قرار بود در آن شرکت داشته باشیم با این تیم‌ها رقابت داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان اینکه شاگردانش به آمادگی لازم برای حضور در مسابقات جهانی رسیده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر این آمادگی در تیم ایجاد نشده باشد اشکال از خود ما بوده است. خوشبختانه آمادگی بدنی و روحی را در بازیکنان شاهد هستیم. دغدغه‌ای هم نداریم و با آرامش پیگیر جلسات باقی مانده اردوی آخر هستیم.

رضایی با یادآوری اینکه ۱۳ نفر در اردو حضور دارند در مورد زمان معرفی ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی والیبال نشسته گفت: بعد از صدور ویزا ترکیب نهایی اعلام رسمی می‌شود.

به گزارش مهر، بوسنی، کرواسی، ژاپن، رواندا، برزیل، مصر، قزاقستان، صربستان، کانادا، آلمان، هلند، اوکراین، چین، ایران، لهستان و آمریکا تیم‌های شرکت کننده در بخش مردان مسابقات قهرمانی جهان هستند. این رقابت‌ها در بخش بانوان با حضور تیم‌هایی از بوسنی، مصر، ایران، رواندا، برزیل، فنلاند، ایتالیا، اسلوونی، کانادا، آلمان، ژاپن، اوکراین، چین، مجارستان، هلند و آمریکا برگزار خواهد شد.

دوره پیشین مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان سال ۲۰۱۸ به میزبانی هلند برگزار شد. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در آن دوره رقابت‌ها با کسب عنوان قهرمانی سهمیه حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را به دست آورد. تیم ملی بانوان هم در هلند صاحب جایگاه نهم شد.

دو تیم برتر مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان در سال جاری هم صاحب سهمیه پارالمپیک می‌شوند.