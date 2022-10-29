ویزای والیبال نشسته ایران برای مسابقات جهانی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عدم صدور به موقع ویزا برای اعضای تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و بانوان ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی المپیک یکی از چالش‌های مربوط به این دو تیم طی روزهای گذشته شده بود تا آنجا که نماینده ویژه فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان جهت پیگیری موضوع و تسریع روند آن عازم ترکیه شد تا در محل کنسولگری بوسنی (محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان) در استانبول پیگیر موضوع شود.

نتیجه این پیگیری‌ها، صدور ویزای تمام اعضای والیبال نشسته ایران شد. بدین ترتیب ملی پوشان ایران در هر دو تیم مردان و بانوان همراه با نمایندگان داوری کشورمان طبق برنامه از پیش تعیین شده عازم محل برگزاری مسابقات می‌شوند.

مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از جمعه آینده به میزبانی بوسنی آغاز می‌شود.

تیم‌های ملی مردان و بانوان ایران برای حضور در این رقابت‌ها سه شنبه عازم سارایو می‌شوند.

این رقابت‌ها با حضور ۱۶ تیم در هر یک از بخش‌های مردان و بانوان برگزار می‌شود.

ایران در بخش مردان مدافع عنوان قهرمانی است.

دو تیم برتر مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان صاحب سهمیه المپیک می‌شود.