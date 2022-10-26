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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۴۶

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اردبیل:

مقدمات ایجاد ایکس‌ری کامیونی در گمرک بیله‌سوار فراهم می‌شود

مقدمات ایجاد ایکس‌ری کامیونی در گمرک بیله‌سوار فراهم می‌شود

بیله‌سوار-دبیر کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با اشاره به ارزش گمرگ بیله‌سوار گفت: مقدمات برای ایجاد ایکس‌ری کامیونی در گمرک بیله‌سوار فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجتهدی نیا بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: الزام عرضه ۵۵ قلم لوازم یدکی خودرو با شناسه و کد رهگیری امسال مصوب و اجرای آن شروع شده است.

وی خاطرنشان کرد: گمرگ بیله سوار جزو پاکترین گمرکات کشور است و مقدمات برای ایجاد ایکس ری کامیونی در گمرک بیله سوار فراهم خواهد شد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: ۱۱.۵ میلیارد دلار گردش وارده بر حجم فروش لوازم یدکی در کشور است که براساس گزارشات دو میلیارد دلار از این میزان از راه قاچاق تامین می شود.

مجتهدی‌نیا به نقش کلیدی و مهم بازرسان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا نیاز به نظارت هوشمندانه و دقیق دستگاه های نظارتی و به ویژه بازرسان در سطح عرضه می باشد و بازرسان باید به ضوابط و مقررات آشنایی کامل داشته باشند.

وی افزود: کلید حل مشکل اشتغال کشور، رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی است و حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز هر چقدر هزینه شود سود خواهد بود و قطعاً پیشگیری بهتر از درمان است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اردبیل ادامه داد: پیشگیری از طریق تبلیغات هوشمندانه، گسترش و آگاه‌سازی آحاد جامعه و تشدید نظارت و به روزآوری تجهیزات محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان در محل سالن اجتماعات گمرک بیله سوار و با حضور دستگاه‌های کاشف از جمله پلیس گمرگ، مرزبانی، ارزیابان گمرک، جهاد کشاورزی، استاندارد، شرکت نفت، پایانه و حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی، تعزیرات و صمت با شرکت ۱۲۰ نفر برگزار شد.

کد مطلب 5617867

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