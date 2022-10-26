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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۰۴

یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی/ ۴۰ نفر زخمی شدند

یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی/ ۴۰ نفر زخمی شدند

شیراز- یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی شاهچراغ (ع) دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر با ورود به حرم شاهچراغ (ع) و شبستان امام خمینی (ره) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کردند.

در این حمله تاکنون ۱۵ نفر شهید شدند و ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند.

یک کودک و یک زن نیز در میان شهدا دیده می‌شود.

کد مطلب 5617874

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    نظرات

    • ابراهیم IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      108 25
      پاسخ
      شهادت مرز نمی‌شناسد کربلا یا شاهچراغ. شربت شهادت نوش جانتان محشور با امام زمان عج.
      • لیلا IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        اخه ابن چه نظری هست شما نوشتید که میگویید شهادت نوش جانتان شاید نمی خواستن بمیرن
    • ایرانی JP ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      118 47
      پاسخ
      خدایا این نظام اسلامی و کسانی را که خالصانه در این نظام مقدس به مردم و دین تو خدمت و یاری می‌رسانند را در پناه خودت حفظ و از شر اشرار و دشمنانِ مغفول و مغرض و منافق، در امان دار.
      • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        13 0
        خدایا کشور ایران اسلامی را در امان دار
      • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        باز هم ناکارآمدی، اینبار در امنیت
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      156 17
      پاسخ
      مرگ برتروریست
      • امید IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        103 78
        بله ایناهستن که میخوان نظام رودست بگیرند حالاهی بریداعتراض واغتشاش تااینابیان که به زن وبچه هم رحم نمیکنن
    • ژاله بنایی US ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      179 11
      پاسخ
      خدا ذلیلشون کنه، مردم بی گناه روکشتند
      • الی US ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 8
        مملکتی که درش بازه وداعش میاد داخلش باید بره چه ربطی به اعتراضات داره
      • امیرمرادی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        خدا لعنت کنه همه کسایی که به ملت ایران ضربه میزنن
      • امیرمرادی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        خدا لعنت کنه همه کسایی که به ملت ایران ضربه میزنن
    • ناشناس IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      150 56
      پاسخ
      چطوری اسلحه بردند تو حرم؟ مگه نمی گردند؟ ایران کم کم داره سوریه می شود مرگ بر اغتشاشگرها مرگ بر تکفیری ها
      • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        13 2
        ایران هیچ وقت سوریه نخواهد شد
      • سمانه IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        0 0
        اگه به فیلم دقت کنید درب ورودی تفتیش اسلحشو در میاره به خادم میزنه
    • یک هموطن IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      116 23
      پاسخ
      وقتی با جنایتکاران و قاتلان با رافت برخورد میشود باید شاهد اینگونه رفتارهای فجیع باشیم و دستاوردهای حافظان امنیت تحت الشعاع قرار میگیرد هم جان مردم در خطره و هم تلاش سربازان نام آور امنیت کم اثر جلوه میگردد.
      • abuerffan IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        16 9
        اینا حاصل رأفت اسلامیه ...
      • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        0 0
        لعنت خدابراغتشاشان لعنت خدابرتک تک افرادی ک برضداسلام وقران نفس میکشن لعنت برتمام افرادی ک مخالف عفت وحیای زن هستن ذلیل بشن اونایی ک امنیت وآرامش روبهم ریختن امابدانیدملت ایران بیداره وهیچ وقت نمیذاره عفت حیازیرپابره هزاران سلیمانی داریم بریدبه حال بی خردی خودتون خون گریه کنید
    • موسوی IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      103 27
      پاسخ
      بله وقتی بااین مزدوران خائن کثیف مداراوتسامح میکنیدبایدمنتظراین اتفاقهاهم باشیدتاکی میخواهیددرمقابل این فسادوبی بندوباری سکوت کنید؟!!!!
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      154 51
      پاسخ
      با سلام سلام ویژه به آشوبگران و اغتشاش گران بی شرف و بی وجدانی که مملکت رو به آشوب می رسانند و پلیس رو مشغول کارهای احمقانه خود میکنند،تا پای تروریستها به این راحتی به مملکت مان باز بشه.این نتیجه ایجاد آشوب و تفرقه در داخل کشور عزیزمان ایران هست. کاش کمی عقل داشتند قدردان پلیس بودند
      • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        پلیس ربطی به این تروریست نداره، وظیفه اطلاعات کشوره
      • سمیه US ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        دمت گرم دوست من 🌹
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      78 16
      پاسخ
      با سلام سلام ویژه به آشوبگران و اغتشاش گران بی شرف و بی وجدانی که مملکت رو به آشوب می رسانند و پلیس رو مشغول کارهای احمقانه خود میکنند،تا پای تروریستها به این راحتی به مملکت مان باز بشه.این نتیجه ایجاد آشوب و تفرقه در داخل کشور عزیزمان ایران هست. کاش کمی عقل داشتند قدردان پلیس بودند
      • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        2 0
        احسنت
    • DK ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      122 17
      پاسخ
      مرگ بر آل سعود
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      48 23
      پاسخ
      تروریست؟؟؟؟
    • یاس IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      114 6
      پاسخ
      تمام تنم لرزید تسلیت به خانواده هاشون
    • ابراهیم IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      124 22
      پاسخ
      خدا لعنت کنه رژیم سهیونستی وسعودی را متاسفم برای همه کسانی که دارن باعث اين جور حوادث با ایجاد اغتشاش و شلوغی وناامنی در کشور دامن زدن به این حادثه آخه چرا نمیفهمین
      • معترض IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        41 24
        چیزی که باعث خشم واعتراض مردم شده تا به خیابان بریزند، اختلاس و دزدیهای کلان و گرانی وتورم است، چیزی که مسئولان برایشان ذره ای اهمیت نداردوفقط نگاه میکنند،اینها تقصیر اسرائیل و آل سعود نیست.
      • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 0
        این چه ربطی به اختلاس داره بابا آدم کشته شده
    • رضاعسگری IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      66 123
      پاسخ
      نیاید اجازه می دادید جنگ بین شیعه و سنی در بیافتد واقعه زاهدان و به تیر بستن مردم در نماز جماعت اهل سنت توسط نیروی اننتظامی مسلما همچین برخوردهایی هم خواهد داشت. این را بدانیم که قدرت اهل تسنن در جهان اسلام خیلی بیشتر است
      • احمد IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        116 27
        چراغ دروغ میگید ؟ چرا اکه نیروی انتظامی تیراندازی کرده هیچ فیلمی نیست از اون نماز جمعه؟ دروغ گوهایی مثل شما هستند که باعث ایجاد تفرقه میشن
      • ناشناس IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        33 1
        همه ی ما مسلمانیم.همه می دونن ایران بزرگ ترین حامی مردم فلسطین هست که بینشون حتی یک شیعه نیست. هرگز یه اهل سنت واقعی تفنگ دستش نمی گیره که بزنه زن و بچه ی بی گناهو شهید کنه. من خودم شیعه هستم ولی اگه می گم با این تهمت به اهل سنت که مثل خانواده های ما هستند توهین نکنین... تروریستا تکفیری هستند
      • فرهاد IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        73 11
        افرادی امثال شما را وقتی دهنتونو باز میکنید میشه شناخت تنها چیزی برای شما مهم نیست همان اسلام و اهل تسنن و اهل تشیع هستش شما ابزاری میخواین که با آن ایران را نابود کنید واونهم اختلاف بین ما ایرانیان هستش از مذهب تا نژاد تا زبان و از هر چیزی برای نفرت پراکنی واختلاف برای ضربه زدن بیکپارچگی مملکت بکار
      • ناشناس IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        21 3
        مدرک بده برای حرفت همینجوری دهن باز میکنی حرف میزنی سند و مدرک بفرست فیلمشو بفرست اگه به حرفه که اوکی به نظر من تو این آدما رو کشتی سند حرفمم وقتی میارم که تو سند حرفتو آوردی
      • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        6 2
        اشتباهی مثبت زدم.شما با کدوم سند این خزعبل رو میگید. تحریکشون کرده بودن برا اغتشاش
      • ایران مهد دلیران IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        24 1
        اینا هدفشون تفرقه بین شیعه و تسنن هست
      • نظری IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        37 2
        شما واقعا پست فطرتید. با همین چرت و پرت ها تفرقه می‌اندازید بین مردم. لعنت به ذات کثیفتون ما همه ایرانی ایم همه مسلمانیم چه فرقی میکنه شیعه و سنی. همه خواهر برادرای همیم فقط کاش نفس انسان های پستی مثل شما دور و برمون نبود هر چی میکشیم از حماقت آدم هایی مثل شماست لعنت بهتون که از غم بقیه خوشحالید
      • عسکری IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 0
        احمق چرا تو باعث نقاط میشی کدام شیعه وسنی حاضر برادر خود را بکشه
      • مهدی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 0
        به کلام زیبای مولایمان علی میفرمایند،آن چیز که با گوش میشنوی باطل،وآن که با چشم می‌بینیم حق است،،امثال شماها یا کافرهستین یا خوارج،یک مسلمان واقعی هرگز بحث شیعه وسنی را وسط نمیکشد
      • سپیده علیزاده IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 2
        آقاژ معترض،آخه چراایتقدر دروغ میگین،تواین چهل روزشما شعاری برعلیه گرانی واختلاس شنیدی.هرکی هم شعارداده،برعلیه حجاب بوده.همه میخوان بی حجاب ولخت بچرخن،اونم قانون ونمیذاره.همه این اغتراض کننده ها ازروی شکم سیری اومدن بیرون.انگارهیچ کم وکسری توزندگی ندارن،جزسرلخت گشتن.تازه داریم برمیگردیم زمان رضاخان و
      • امیر IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        از نیرو های سازمان اطلاعات کشور خواستارم این فرد را به جرم تهمت بی پایه و اساس به نیروی انتظامی و هم چنین توهین به نام حضرت حسن عسکری (ع) و جعل آن و نیز حمایت از عمل تروریستی تکفیری بازداشت نمایند
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      100 22
      پاسخ
      مرگ بر امریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر انگلیس خبیث مرگبر ال سقوط خاءن
    • مهندس امیر حسین...... IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      81 9
      پاسخ
      خداوند متعال به این شهدای عزیز درجه بزرگی در بهشت برین خودش بدهد. اما جالب تعجب است ماموران امنیتی کجا هستند این روز ا خداوند به خانواده این شهدای گرامی صبر بزرگی بدهد وبازماندگان وهمچنین مجروحان این حادثه به لطف الله متعال بزودی شفاه کامل برای شون آرزومندم. واین جنایت رو بشدت محکوم میکنم
    • سهند IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      79 5
      پاسخ
      ایران عزیز تسلیت .اما چقدر دردناک است که بی جان کردن انسان برای بعضی که وجودشان از حیوان پست تر است این قدر آسان شده سازمان بین المللی حقوق بشر چرا لال شده و چیزی از خباثت این افراد نمی گوید .
    • م.فتاحی.خ.ع.نیشابور IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      61 13
      پاسخ
      سلام... من موندم این غربیها کدام ایرانی رو دوست داره ودم از حقوق بشرمیزنه... تا حالا که فرقی براشون نداشته کی چجوری کشته شده ایرانی باشه هرکی مخاد باشه... خدالعنتشون کنه حالام بگین نیروهای امنیتی بودن حالا بگین زن زندگی آزادی .فرقی نداره براشون کی باشه..
    • عسگری IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      85 13
      پاسخ
      خدا از آن کسانی که طوطی بی بی سی هستند و کشور را ناامن می کنند ، نگذره .
      • دختر جنوب IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        3 0
        اینا هنوز نیومده و کشور دست نگرفتن اینقدر ناآرامی و کشتار راه انداختن. خدا ریشه شون رو بسوزونه اینقدر احمقن که فقط برنامه دشمن رو اجرا میکنن خون این بیگناهان گردنشون
    • مهندس امیر حسین...... IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      47 10
      پاسخ
      با عرض تسلیت با خانواده متحرم شهدای عزیز در حرم مطعر شاهچراغ توسط عده ای خبیث وجنایکار وناشناس به شهادت رسیدند وتهدادی رو مجروع وقلب ملت رو جریه دار کردند وبرای مجروعان این حادثه ناجوانمردانه در پیش گاه الله متعال طلب دعا وشفاه کامل دارم واین جنایت حولناک رو بشدت محکوم میکنم.
    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      59 10
      پاسخ
      مردم ایران این داستان مثل داستا ن مشهد شده کار دشمن داخلی هست
    • M.M IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      74 3
      پاسخ
      به کدامین گناه... خدایا امنیت و آرامش را به سرزمینم ایران جان عطاکن...
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      74 44
      پاسخ
      خون این شهیدان به گردن اغتشاشگران است
      • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        12 5
        پس خون این همه ادم که تو این چهل روز کشته شدن هم گردن تو
    • اسلام IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      41 5
      پاسخ
      بسم الله والنور... آخه بگو مردم بدبخت چکار کردن جرات دارین....
    • IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      6 5
      پاسخ
      باز حکومت قافیه و تو میدون به مردم باخت رفت ترتیب عملیات تروریستی و داد ! زهی خیال باطل این حقه ها دیگه قدیمی شده و کارایی نداره !
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      60 21
      پاسخ
      باسلام چرا جمهوری اسلامی کاری نمیکنه برای این همه شهید که تواین چند ماه دادیم چرا جلوی این بی شرفها را نمیگیره تا کی میخواد سکوت کنه تاکی باید ما شهید بدهیم چرا جواب قاطع به دشمنان نمی‌دهد حتما باید اتفاقات بزرگتر رخ بدهد تا به خود آیند چرا رهبر حکم جهاد نمی‌دهد چرا جلوی بی وجدان ها زنهای بی حیا را
    • IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 5
      پاسخ
      باسلام چرا جمهوری اسلامی کاری نمیکنه برای این همه شهید که تواین چند ماه دادیم چرا جلوی این بی شرفها را نمیگیره تا کی میخواد سکوت کنه تاکی باید ما شهید بدهیم چرا جواب قاطع به دشمنان نمی‌دهد حتما باید اتفاقات بزرگتر رخ بدهد تا به خود آیند چرا رهبر حکم جهاد نمی‌دهد چرا جلوی بی وجدان ها زنهای بی حیا را
    • ایرانی IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      71 32
      پاسخ
      این حرام زاده های اغتشاشگر اگه این همه نا امنی ایجاد نمیکردند امروز خون مردم بینگاه تو امن الهی ریخته نمیشد
      • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        13 2
        شما مطمنی کار اغتشاشگران بوده من که شک دارم چون اغتشاشگران آدم کش نیستن فقط با این حکومت مشکل دارن ولی با مردم مشکلی ندارن البته حکومت همه مردم مشکل داره شایدم کارخودشونه که تقصیرارو بندازن گردن اغتشاشگران وقتی کف خیابون زن و دخترا رو میزنن پس میتونن با اسلحه وارد شاهچراغ بشن مردمو بکشن
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      69 3
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه بی شرفا به هیچ کس رحم نمیکنن
    • هموطن IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      40 2
      پاسخ
      ای وای ، تسلیت به همه مردم ایران . چطوری اسلحه بردند داخل حرم !؟ ورودی حرم شاهچراغ بازرسی داره توسط خدام
      • IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        17 5
        بازرسی خیلی ضعیفی داره
    • احمد IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      47 2
      پاسخ
      شهادتشون قبول ولی چرا آدم های بی گناه کشتن ! به نظر شما چه کسی نفع می بره از این کارها
      • ارزو IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        6 3
        داعش مسئولیت رو قبول کرده
      • ایران وطنم IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        12 0
        بر باعث بانیش لععععععععععع نت
    • علیرضا IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      84 31
      پاسخ
      خون این شهیدان به گردن دانشجویان بی شرفی که برالخت بودن ناموس مردم کنارشون مملکت داغون کردن وبه گردن مسعولینی که با این پست فطرتها دارن کنارمیان مرگ بر دانشجوی که وطنش فروخته وخون هم وطنش شربت شادی گرفتن گرین کارتش شده مرگ بر شماها که دیگه خسته شدیم ازدست تون
    • فاطمه IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      30 10
      پاسخ
      اینها میخان از ملت ایران دفاع کنن
      • قدرتدشمنا IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        18 1
        دشمنان بیگانه.ازپشت.خنجر.زدند
    • فاطمه IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      19 3
      پاسخ
      اینها میخان از ملت ایران دفاع کنن
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      65 20
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه خیر نبینن توروخدا مسئولین اینارو جمع کنید ما رهبرمون نظاممون انقلابمون رو دوست داریم نزارید خون شهیدانمون پایمال بشه شمارو به ارواح شهیدانمون این اغتشاشگران رو جمع کنید
    • محمدجواد اصفهانی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      78 28
      پاسخ
      مرگ بر منافق.....بفرما اینم امنیت زن زندگی مسخره
      • ننه قلی IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        4 4
        ماله کش ها پیداشون شد
      • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        9 3
        همیشه منافقان دستشون به خون مردم بی گناه آغشته شده ، ننگ بر منافقین از خدا بی خبر، ننگتان باد خداوند لعنتتون کنه هر کس با آل علی در افتاد ور افتاد.
    • اسکندری IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      29 5
      پاسخ
      بی همه چیز بی وجود بی شرف مزدور بی بصیرت
    • رضا IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      32 2
      پاسخ
      بر پدر مادر این تکفری ها لعنت اگر وجدان دارید بیاید رودر رو منکه جانباز از کار افتاده هستم حاضر هستم رو در رو مثل زمان جنگ اگر دین ندارید وجود هم ندارید
    • توحید IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      34 2
      پاسخ
      لعنت خدا و قرآن و ائمه بر هرچی مزدور و خائن و جاسوس و تروریسته ......تسلیت شیراز،تسلیت ایران
    • IR ۲۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      27 1
      پاسخ
      این دیگه چکاری بود خون بی گناه دامن گیر میشه از خدا بترسید
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      48 12
      پاسخ
      لعنت بر اغتشاشگران و بی عفتان مزدور
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      38 12
      پاسخ
      لعنت بر اغتشاشگران و بی عفتان مزدور
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      11 5
      پاسخ
      لعنت بر اغتشاشگران و بی عفتان مزدور
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      11 1
      پاسخ
      خداوندآدم کشهارولعنت کنه......
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      33 6
      پاسخ
      چجوری این تروریست‌های لعنتی اومدن داخل حرم باز روسری و شال آتیش بزنید
    • ط IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      29 9
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه چطور مردم را قتل عام می کنن کجاین اونایی که دم از ازادی میزنن کشور روبه اغتششاش کشیدن امنیت روکم رنگ می کنن واجازه میدن عمال صهیونیسم کشور مون روعزادار کنن ننگ به جاهلیت ننگ به خائن وطن فروش
    • ناشناس IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      32 2
      پاسخ
      حیوان وحشی درنده چنین کاری را انجام نمی دهد خدالعنتشان کند باعث بانیشو ازکافر بدترند چشمتان کورکه نمیتوانین شادی ملتوببینین مرگتان با دانشاالله
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      13 6
      پاسخ
      اینم نتیجه نا امن کردن کشور و درگیر کردن نیروهای نظامی و امنیتی به مسایل بیخود.
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      26 12
      پاسخ
      ای دشمن ارتوسنگ خاره ای من آهنم جان من فدای خاک پاک میهنم مرگ برآشوبگرواغتشاشگرمزدور
    • ۰ IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 2
      پاسخ
      سلام درود ، این کار مردم عادی نیست، مردم ایران درسته زیاد به اسلام تاکید ندارند ولی این کار زشت را نمی کنند ، بیشتر کار یکسری فرقه های کثیف شیطان پرست و وهابی و بعضی از افراد بهایی که تهی مغز هستند به این کارها مبادرت می ورزند ، در کل خدا لعنت کنه هر کسی که به امکان مذهبی حمله می کنه .و مردم را می
    • رها IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 1
      پاسخ
      لعنت بر پدر ومادرشون که همچین بچه هایی تربیت کردن.اصلا اینها پدر مادر ندارن که تربیت شده باشند.اشغالا کثافتا حیوونای وحشی....خدا خودش سزاتونو میده ....
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 10
      پاسخ
      توی مملکت هیچی نداشتیم فقط امنیت بود الان به لطف این دولت ناکارامد اونم دیگه نداریم
    • ازاده IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 1
      پاسخ
      اون عوضی که تو ایران حمایتشان می کنه نابو دبشه به حق خون این شهدا
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      قانون فرکانس رو خوب میدونید و ما نمی‌دونیم ولی متاسفانه حماقتشون بالاست نمی‌زارنتروریست ها تو این زمینه تکامل بشر طی بشه
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      10 2
      پاسخ
      بکشید ما را ملت ما زنده تر می شد ، انشاءالله روحشون با اعمه اطهارمهشور باشه. دشمن آنقدر ذلیل که مردم عادی را به رگبار می بندد، ننگ بر شما ،جهنم در انتظار شماست ، الله اکبر ، دورود بر رهبر عزیزم
    • محمد ملایی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 3
      پاسخ
      مرگ بر اغتشاشگران
    • مصطفی ایرانی IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 2
      پاسخ
      ایناروبعددستگیربایدهمان جابدنشانوقطعه قطعه کردوسلام
    • مجید IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 4
      پاسخ
      سلام کجایند مدعیان حقوق بشر کجایند اغتشاشگران که رگ گردنشان بخاطرفوت خانم امینی بیرون زده بود اینا بی گناه نیستند؟ مظلوم نیستند؟ شمابه مردم درحالت نماز وعبادات چکار دارید؟
    • محمد حسین IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 0
      پاسخ
      لعنت به تروریست
    • بانو فاطمه IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 1
      پاسخ
      ای خداوند نور و عشق . خودت مراقب این سرزمین و مردمم باش ، اونی که شرمنده روی فرزندشه که حتی نمیتونه یک کفش براش بخره اونی که از زندگی سیر شده اونی که فریب خورده اونی که ازادی میخواد اما راهشو بلد نیست .. خدای من خودت یاری دهنده و راهنمای همگان باش 🙏🌹
    • حسین IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 1
      پاسخ
      سلام تسلیت به باز ماندگان خدا این شهدا رو با امام علی علیه سلام محشور کنه ما آماده شهادت هستیم
    • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 3
      پاسخ
      خدابه خانواده هاشون صبربده .خدایامرگ مارامانند این دخترقرارنده که بامرگمان باعث شر وریختن خونهای زیادی شویم .تمام اغتشاشگرهاایاحرفی برای گفتن دارن؟؟؟؟؟
    • علی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 0
      پاسخ
      کار ملاهای داعشی هست
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 5
      پاسخ
      آنهایی که سینه برای مردم چاک میکردند الان هشتگ بزنند داشتن خنک شد یک دختر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران رفتار کرده بود در حین دستگیری از دنیا رفت و اینهمه کشته حالا هم عملیات تروریستی خوش به حال خوبتون
    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 3
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانی که دنباله رو دشمن شدند خون شهیدات به گردن کسانی که تو کشور اغتشاش وناامنی ایجاد کرده اند
    • آیماه IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه تمام کسایی رو که زن و مرد و کودک ایرانی رو اینجور داغدار کنه.خدا نابودتون کنه .
    • ناشناس IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      35 1
      پاسخ
      اینها همان کسانی هسنند که بمب تو امام رصا میذاشتند
    • جهانشاه IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 1
      پاسخ
      کسانی که درحرم اقدام به مردم کشی کردن باید به سزای اعمال خود برسند این افراد یا ازعربستان ویا از اسرائیل میباشد واقدام باید کرد علیه اسرائیل وکسانیکه این افرادرا عجیل کردن مردم بیگناه را به شهدات برسانند خدا لعنکنه ونابود کنه وهابی‌ها سعودی وآمریکا واسرائیل رو.
      • جج IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        1 0
        تو که کل دنیارو متهم کردی انقد تهمت نزن گندش در میاد کار کدوم حرومیه
    • زارع IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 2
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه ،خدایا این دشمنان اسلام را خوار و ذلیل و نابود و ریشه کن بفرما🤲🤲🤲🤲
    • محمدی IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 3
      پاسخ
      خدا به شهدا ی شیراز رحمت کند کجایند سلبیریتیها کجایند ورزشکاران کجایند دانشجویان کجایند مادر خونده های مهسا کجایند مادر این شهدا باشند داعی خون انثین شهدا باشند
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      25 1
      پاسخ
      خدا لعنت شان کنه خدا از آنها نگذردبای ذنب قتلت
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 1
      پاسخ
      خدا لعنت شان کنه خدا از آنها نگذردبای ذنب قتلت
    • علی IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      22 0
      پاسخ
      سلام ،باز هم خون یه عده بیگناه ریخته شد،منطق احمق همینه ،به کدامین گناه کشتین ،کی پشت این فتنه ها هست جز دشمن این آب و خاک
    • یک ایرانی IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 5
      پاسخ
      سلام و عرض تسلیت به همه مردم ایران .ای کاش اقا دستور میداد هرکس تو مملکت اشوب بپا میکنه به سزای اعمالش برسانند چه دختر چه پسر هر کس باهر سن وسالی باشد بخدا اینا ایرانی نیستن
    • اکبر اسدی IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 1
      پاسخ
      چطور با اسلحه از گیت های نگهبانی عبور کرده اند؟؟؟!!! باوجود ان همه دوربین های نظارتی دستگیری تروریست ها برای پلیس نباید کار مشکلی باشد فرمانده نیروی انتظامی فارس بعلت عدم پیش بینی لازم و عدم برقراری امنیت مردم باید برکنار شود،
      • همشهری RO ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 1
        وقتی اینقدر پلیس رو رو درگیر اغتشاشات میکنم معلومه فرصت ایجاد امنیت برا من و شما نمیکنن مرگ بر اغتشاش گر
      • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        کی تا حالا توی این مملکت از مسئولین، به خاطر بی کفایتی شون استعفا داده که او نفر دوم باشه ؟ دلت خوشه ......
    • مهتاب IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 5
      پاسخ
      اونایی که هیزم تو اتیش دشمن ریختن باید جوابگوی خون این شهیدان باشند ....کجایید بی غیرتها که دنبال هرزگی تون میکشتید ...لعنت بر مرده و زنده تون ......برای کوچه رقصیدنتون خون بیگناهها ریخته شد ..
    • محمد IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 2
      پاسخ
      مرگ بر ترویست و امریکا
    • حسبن IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      18 2
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه آل سعود وتروریست خداصبری به خانواده این عزیزان بده واقعا خیلی سخته
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      18 1
      پاسخ
      نشون میده که خیلی نا امید از حدفشون شدن حلا هر کس از این جریانات حمایت کنه با تروریستا موافق یعنی شریکشونه
    • خدیجه IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      11 0
      پاسخ
      تروریسم از کجا پیدا شد
    • بهار IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      20 0
      پاسخ
      به کدامین گناه،چرا بچه های بیگناه در کل دنیا دارن تقاص نادانی ونفهمی وخودخواهی و...ما مثلا بزرگترها رو میدن؟چرا این طفلکان معصوم باید تاوان اشتباهات ما مثلا بزرگترها رو بدن؟چرا؟به کدامین گناه نکرده؟😭😭😭
      • نگین IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
        8 2
        بله وقتی کاری میکنیم که طبل رسواییمون تو کشورهای دیگه زده بشه وشبکه های منافقین هی به این اخبار دامن بزنند یه عده هم برا داغ‌تر شدن خبر ها از فرصت استفاده میکنن واین غلط هارو میکنن نیرو های امنیت کشور باید شبانه روز خرابکاری این مردم را جمع کنم خب بسه دیگه والا کلی انسان این وسط کشته شد مگه روسری سر
    • محمد حسین IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 3
      پاسخ
      خدایا تا چه زمانی ما باید نظاره گر این اغتشاشگران باشیم که یک مشت تروریست لعنتی به داخل کشور بیان و اینگونه مردم بی گناه و بی دفاع مارو شهید و مارو داغدار این آزمون الهی کنند شمارو به خدا ای مسولین کشور دیگر اجازه ندید یه عده بی ریشه و بدردنخور اینجوری مملکت رو دستخوش این حوادث قرار بدن برخورد قاطع
    • AE ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 2
      پاسخ
      سلام ظاهرا اول خادمین رو به گلوله بستن، علی لعنت الله علی الظالمین،اولین وآخرین.768
    • اکبر IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 0
      پاسخ
      ببخشید مگه حرم تفتیش نمیکنند.اگر نمیکنند که باید امنیت زیادی برقرار میکردند.دوربین ها رو چک کنند.اگر تفتیش میکنند چطور کلاشینکلف به اون بزرگی وارد کردند و....
    • FE IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 2
      پاسخ
      از وزیر ورزش چه خبر!!؟؟ احیانا با این سه نفر تروریست نمیخواد عکس بندازه و رافت اسلامی رو به نمایش بذاره!!؟؟
    • IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 3
      پاسخ
      سلبریتی ها خوب شد، آروم گرفتین، راحت بخوابین،
    • غلامحسین IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      6 4
      پاسخ
      بله این همان چیزی است که شعاردهندگان آزادی دنبالش هستن ایااگه پدر و مادر وبرادر وفرزند خودشان بود بازهم شعارمیدانن وشبکه اینترنشنال چراسکوت کردن دربرابر این شهدا ایااعتراض کنندگان فقط خانم امینی رامیشناختند واعتراض کنندگان باید روزی را اگه ادامه بدهند ببینم که ناموسشان رابرای فروش میبرند همین شعار
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 4
      پاسخ
      بجای اینکه دنبال دوتا بچه باشید که روسری از سر بر میدارن بفکر امنیت کشور باشید این داعشی ها چطور نفوذ کردند که شما نفهمیدید ؟!!!
      • همشهری RO ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
        0 0
        متأسفانه اون جور که تو فکر می کنی بچه نیست که می‌ریزه بیرون............
    • قاسم IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 1
      پاسخ
      لعنت به آدم کش های کثیف تسلیت به مردم ایران
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 4
      پاسخ
      💔خدا لعنتشون کنه خدایا تو به داد ملتمون برس.. کسانی که که اغتشاش گران همپا وهمراه شدند باید در دو دنیا جوابو باشن... آزادی،شما معنی آزادی رو فهمیدید آیا؟ آشغال های عوضی.. بچه کنار مادرش بمیره آزادیه امنیته،، خدالعنت کنه باعث و بانیشو شهر شیرینمون شهر پراز شعرهای نابمون غرق به خون شده😭
    • رضا IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      4 1
      پاسخ
      بانی این حرکت تروریستی اسراییل و پادشاه سفاک عربستان سعودی بن سلمان سفاک هست حامی داعش و وحابیت پروربودجه تمام جنایات راعربستان میده خدا دشمنان اسلام و ایران رانابود گردان و شرشانرا بخودشان برگردان
    • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      5 2
      پاسخ
      با عرض تسلیت به خانواده های عزیز و داغدار الهی به خاک ذلت بشینن از نیروی انتظامی عزیزمون می خوایم هر چه سریع تر به این حملات وحشیانه این آدمهای انسان نما پاسخ قاطع بدن و انتقام خون شهدای عزیزمونو بگیرن
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      6 5
      پاسخ
      جانم فدای رهبر...مرگ بر منافق مرگ بر تروریست
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      6 1
      پاسخ
      اینها یی که این روزها خود را غم خوار مردم می دانند.ببینید.برای این شهدا لا ل هستند.
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 3
      پاسخ
      خدا لعنت کنه منافقین خان ملعون را انشالله روحشان با اهل‌بیت باشد
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 2
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه ما دلمون با رهبر وشهدامون هست
    • صفر IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      3 0
      پاسخ
      ایران تسلیت . شیراز تسلیت ما در غم شما شریک هستیم
    • مهدی مجاهد IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      3 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه هرچی کافر منافق هست ایشالله که همشون نابود بشن و اسلام پایدار باشه
    • غلام IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 0
      پاسخ
      تمام پشت پرده ها روزی نمایان خواهد شد به امید خدا،
    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      3 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه این بی شرفها رو که مردم بی گناه و اینجوری به خاک وخون میکشن
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 1
      پاسخ
      بانی این جنایت عربستان سعودی هست پادشاه سعودی بن سگمال بایدپاسخگوباشد
    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 1
      پاسخ
      خدایا چه روزگاری شده .....
    • امیر IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      6 1
      پاسخ
      اینم نتیجه اعتراضات و کارهای خراب کننده آخر، قابل توجه دانشجو های روشن فکرمون
    • ناشناس IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 2
      پاسخ
      باید به اون جوانای بی شعوری که عقلشو نو دادن دست یه عده تروریست گفت خیالتون راحت شد مملکت و به گند کشیدین به خاک و خون کشیدین راحت شدین آزادی به چه قیمت آشغالای وطن فروش آه و ناله این خانواده ها همیشه پشتتونه.برین تو خیابونا خودتون و جر بدین که مثل حیوونا زندگی کنین عوضی آ.
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 5
      پاسخ
      وقتی پلیس کشورمان را که حافظ امنیت خود و خانواده هامون هست تضعیف می کنیم دود آن مستقیم توی چشم خودمان می رود .کاش هموطنان به خود بیاییم و کشورمان را با دست خو دمان تقدیم دشمن نکنیم
    • ناشناس IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 1
      پاسخ
      وای خدا ایرانم داره کم کم مثل سوریه میشه چرا مردم بیگناه راو می کشن ،اون کودک چه گناهی کرده ..... ترا خدا تروریست که از خودمون ایرانی هست هر چه زودتر در ملأ عام اعدامش کنید
    • علی IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 2
      پاسخ
      دانشجویان که تو کلاس درس مختلط هستن،تو رستوران که فاصله اجتماعی بیشتر از کلاس هست مختلط باشن این کارا بیشتر حساسیت ایجاب میکنه
    • اکبر اژدری IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 1
      پاسخ
      سلام بر شهادت درود بر حجاب
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 3
      پاسخ
      حکومتی رو که هرزه ها اراذل بخوان درست کنن بهتر از این نمیشه
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      10 2
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه اینم نتیجه ی آزادی که میخواستین. بی وجدان ها
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 1
      پاسخ
      وقتی که دولتمردان با جنایتکاران جدی برخورد نمیکنن اوضاع همینه دیگه متاسفانه ...چرا با اغتشاش گران برخورد صمیمانه میشه ؟؟
    • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      9 3
      پاسخ
      خیالتون راحت شد نخبه های شریف و دانشگاه تهران خیالتون راحت شد سلبریتی ها خیالتون راحت شد جوانان احساسی ودختران فریب خورده ای کسانی که پلیس رو میزدید وکیف میکردید چقدر ساده بودید و درصورت تکرار این سادگی منتظر بدتر از این ها هم باشید
    • اریا IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      7 0
      پاسخ
      شهادتتان مبارک ،مظلومانه به پروردگارتان پیوستید ،بای ذنب قتلت
    • قاصد IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      8 3
      پاسخ
      خدا لعنت کند این بی شرفهای اختشاشگر و بی حیاهای ولگرد که کشورمان را به آشوب کشیدند
    • ارغوان IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 2
      پاسخ
      اونهایی برای مهسا ریختن تو خیابون برای زن زندگی آزادی، آیا اون زن و کودک که تو حرم کشته شدن حق زندگی نداشتن ؟!! نمیخواین برای این زن و کودک تو خیابان ها بریزید و شعار بدید!!! مگر جان این زن با مهسا امینی فرق داره ؟ یکم به خودمون بیاییم دشمنان ایران نه جان مهسا براشون مهمه نه جان زنان و کودکان م ..
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      12 4
      پاسخ
      شهادت هموطنانم را به تمام مسلمانان باغیرت جهان تسلیت می گویم.خون این شهدا به گردن تمام اغتشاشگران وکسانی که همراهی کردندوکسانیکه ساکت ماندن است.ازادی بدون امنیت مگه میشه.امام علی میفرمایددوچیزاست که وقتی ازدست دادیدمیفهمیدیکی امنیت است که برخی از مردم ماقدرانرانمی دانند.
    • حسین IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      شهادت مظلومانهء زایران حضرت شاهچراغ تبریک و نسلیت باد. عجیبه، تروریست های کوردل داعش و...که ادعای جهاد و اسلام دارند، به جای حمله به اسراییل و آمریکا و مفسدین ، به نمازگزاران مسجد حمله می کنتد!! چقدر زیاد حماقت و خباثت دارند؟!
    • حسین فاتح پور IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      والله ما همه عزاداریم. باید هفت جد این حرام زاده را. دولت خار و ذلیل کند
    • حسین فاتح پور IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      والله ما همه عزاداریم. باید هفت جد این حرام زاده را. دولت خار و ذلیل کند
    • علی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند ال سعود وحابی روحشان شاد شهدای حرم شاه چراغ (ع)
    • فرزاد IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 1
      پاسخ
      مرگ بر اغتشتشگر،مرگ بر هر کسی که باعث برهم زدن آرامش و امنیت کشور میشود.خدایا به حق بهترین بنده هات،دشمنان اسلام و ایران را نابود کن.
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چجوری اسلحه بردن مگه دوربین نداره
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک کن اون بچه یک ساله چه گناهی داشت خدا لعنتتون کنه
    • مهدی AE ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 1
      پاسخ
      انشالا یک روز خواهیم دید مریم رجوی و طرفدارانش به خاک سیاه خواهند نشست و دراین مملکت اسلامی اعدام خواهند شد آن روز نزدیک هست
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      مرگ براغتشاشگران .مرگ برمنافقان.مرگ برخیانتگران.مرگ برعربستان .مرگ بر آمریکا.مرگ براسراییل.مرگ برکسانی که قدرامنیت راندانستند.مرگ برکسانیکه می‌خواهند مثل حیوانات لخت باشندتاهرکسی بهش تشربزنه این اغتشاشگران تماما بی غیرت هستند.این علی کریمی هم زیاد بهش خوش گذشته آیندش مثل دستمال کاغذی توسطل اشغاله
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدایا بحق محمد(ص) و آل محمد(ص) حافظ و نگهدار مردمان ایران و مسلمانان دنیا باش و این پرچم ایران را به صاحب الزمان بسپار . یا حق
    • Parmis 💕 IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      مردم احمق دارین از کی حمایت میکنین؟ از کومله هایی که دوست ندارن ایرانی باشن و جزو ایران و خواستار کشور جدا برای خودشونن برای اینا میجنگین و اغتشاش میکنین که دلشون به کشور بازکنین تا هم وطناتون بکشن؟ واقعا تا این حد عقلتون از دست دادین؟ برای رویاتون اغتشاش میکنین که یه مشت داعشی و کوموله و تجزیه طلب
    • محبوبه IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدا مرگ بده کسانی رو که به خاطر بی حجابی اغتشاش کردن،کشور رو که از نظر امنیت بینظیر بود،مورد سوء قصد کفار قرار دادن.اغتشاشگران به جنگ با خدا رفتن.چرا نمیفهمند این کارشان عاقبت و تاوان بسیار بسیار سختی داره تو دنیا و آخرت.خدایا واگذار به تو کردمشون
    • بازنشسته IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      تسلیت به همه مردم ایران ، بار دیگر گروه های تکفیری و خون آشام و پلید داعش ملت ایران را عزادار کرد ، مسئولان ایران بدانند اینگونه حرکات پلید ، تروریستی و کثیف گروه های تکفیری ، داعش و منافقین مورد تایید مردم نیست . ما مردم ایران مطالباتی داریم که آنرا بصورت مسالمت آمیز از مسئولان میخاهیم .
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اختشاشگرا رو که با حرف شبکه های کثافت مملکت را به آشوب کشیدن خدا ازشون نگذره
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگه اینا شرف دارن واسه کشته شدن همه ناراحت بشن بیچاره مهسا شد بازیچه دشمنان دانشجوها هم ابزار دشمنان شدن رهبرم تو تنها نیستی سایه ات کم نشود
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      اگه اینا شرف دارن واسه کشته شدن همه ناراحت بشن بیچاره مهسا شد بازیچه دشمنان دانشجوها هم ابزار دشمنان شدن رهبرم تو تنها نیستی سایه ات کم نشود
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      فقط ببینید آخر و عاقبت اغتشاش و نا امنی ریخته شدن خون برادران و خواهران و فرزندان ما بدست تکفیری ها و أذناب آنها است تو را به جان مولا عبرت بگیرید خون این شهدا گردن کیه؟ قطعا همه کسانی که در وسط میدان اغتشاشات ویا پشت آنها هستن در پیشگاه خدا مسولند و آتش خشم خداوند و خشم ملت آنها را خواهد سوزاند
    • جج IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه خدا به خانواده هاشون صبر بده شماها به کل دنیا تهمت زدین هرکی میاد میندازه گردن یکی بالاخره معلوم میشه کار کدوم خدانشناسیه جوابشو پس میده
    • جها نگیر حب لاهی اینه IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      انها کافرهای بی دین هستند که مردم بی گناه را به شهادت رساندند به خدا اگه رهبر حکم جهاد بده جانم را فدای رهبرعزیز وکشورم ایران مکنم بنده یک کارگر ساده هستم ولی بی غیرت نیستم که دشمنان کشور ورهبر بزرگوار مان را تهدید کنند جانم فدای سید علی خامنه ای
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      ای علی کریمی .مهران مدیری.پول مفت گرفتین بزرگ شدین تواین مملکت حالا برای کشورشاخوشونه می کشین.بدانین کسانیکه در این اغتشاشات جونشون را ازدست دادندوکسانیکه درحرم مطهرشاهچراغ جونشون رو ازدست دادن خون اینها به گردن شماست امنیت روخدشه دارکردین خدالعنتتون کنه به مرگ بدی بمیرین خاک عالم برسرشما
    • ایرانی US ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت بهتون مردمهایی که خاک وطنتون باچندصدمیلیون به متجاوزین فروختیدوریختیدتوخیابون بهونه دست دشمن دادیدتاراحت عزیزامون وبکشن انشالاخیلی زودنوبت خانوادهای خودتون برسه تابفهمیدچه غلطی کردیدوداریدمیکنیدلعنت خدابرشماوطن فروشها
    • جعفر IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      دیگه حالا مگه چی شده ؟این یه پردشه
    • حقیقت IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
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      لعنت خدا تاقیامت برکسانی که هم صدای دشمن شدند وپای داعش را به ایران بازکردند تف به ذاتشون الهی داغ عزیزانشون را ببینند
    • AE ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      رفتند در آغوش ملائکه خدایشان بیامرزد اینجا ها قدر فداکاری حاج قاسم عزیز بیشتر نمایان میشود حاج قاسم عزیز میگفت این جوانان همه فرزندان منند ، (قریب بدین معنی) بداد مردم برسید ، خود مردم این نامردان خون آشام را چنان رد میکنند که بیا و ببین، هیچ پشتوانه ای برای نظام به اندازه همراهی ملت نیست
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدایا مردم ایران به کدامین گناه این همه اذاب را باید تحمل کنند اگر مسولان کنار مردم بودن مطمعنه هیچکس نمی‌توانست این همه مشکلات را به مردم ایران تحمیل کنند الان مردم با مسولان یک صدا نیستن راه سو استفاده ضربه زدن به مردم را باز گذاشتن دشمنان ایران هم یکی دوتا نیستن تمام جهان دشمن ایران هستن
    • میرزائی AE ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      ایران من تسلیت شهادت مظلومانه شهدای حرم مطهر اهل بیت محضر امام زمان عج و مقام عظمای ولایت و ملت شریف ایران تسلیت
    • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
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      مقصر اصلی دولت هست ،که مردم رو به این فقیری کشاند و اینها که دست به این جنایت زدند همان مردم فقیر هستند . بترسید از روزی که مردم گرسنه این گرگ همدیگر را بدرند.....
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      مرگ برتروریست داعش
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر اغتشاش گر خود فروخته کور دل بی ناموس حالا باز برید حرفای اون دروغگوها رو باور کنید ساده لوح ها
    • انسان IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      به این دخترایی که روسری برداشتن وخون شهداراپایمال کردن بگید خجالت نمی کشید این همه شهید ، ه مهسامرد این همه ابروبردید،حالا این همه شهید بیگناه خوب بیایید دفاع کنید انسان باشید۳۶۹
    • ساده IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 1
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      تسلیت به تمام هموطنان چه کار خودشون باشه چه اونوریا کثیف بازی تمومی نداره
    • فاطمه IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
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      اگه یه کمی درست توحه کنید و گوش به اخبار دشمن ندید اینطور مملکت رو آشوب نمیکنید کی دشمن دلسوز ما بوده که الان باشه مرگ بر تروریست
    • فریبا IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
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      حتی به بچه هم رحم نمی کنند خدا نابودشون کنه ایراندماروناامن کردن
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدالعنتشان کنه ادمابی رحمه
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشان کنه ادمابی رحمه
    • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدابكیره بانی این کاره
    • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خدابكیره بانی این کاره
    • حسین علیدادی IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      اگر واقعاً این تروریست هویتش مشخص است که از کدام منطقه است حکومت باید با یک حمله همه جانبه آن منطقه را فتح کند و فرماندار نظامی به مدت ده سال بگمارد
    • عدالت IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگر عدالت باشه اینجور اتفاقاتی پیش نمیاد قابل توجه مسولین محترم که ففط دروغ گفتن رو بلد ن.......
    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      هر کسی که به هر نحوی باعث تضعیف این کشور اسلامی شده ،در خون این شهدای مظلوم شرطیکه. حتی کسانی که انتخابات این کشور رو شرکت نکردن و از این طریق،ایران رو تضعیف کردن! چه پاسخی در قیامت و در مقابل وجدان خودشون دارن!
    • IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لطفاً برخورد کنید
    • سارا IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      خاک برسر اغتشاشگران بی بندوبار خاک برسر زنان بی حیا وبی عفت لعنت بهتون که عامل ریخته شدن خون این بی گناهان شماهستید
    • RO ۰۴:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      باید بیارنش توی شهر همه شهرهای ایران مردم خودشون اول حسابی ادبش کنن.ادم تروریست بعد اقایون مسول هر کاری میخان باش بکنن ولی اول بیارنش توی شهر
    • بینام IR ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      آقایون و خانم های که الان یک ماهه که دارید خودتون رو جرمیدید وحرجومرج درست کردید ببینید عبرت بگیرید نظام جمهوری اسلامی اگه بره که این آرزو رودشمن به گورخواهدبرد ایمانیان سرکارپس هواستون روجمع کنید که آب تو آسیاب کی داریدمیریزید
    • رضا IR ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
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      ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کاری بود بر گوسفندان ضرب المثلی بسیار مصداقی هست نباید به هیچ کدام از آنها رحم کرد چون آنها به هیچ چیز وهیچ‌کس رحم نمی‌کنند مزدور هستند بایستی بسرعت محاکمه و در محل وقوع جرم تیرباران شوند
    • رضا IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      سلام لعنت خداوندبرترورست های تکفیری وآشوبگران
    • نیلو IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خون مردم بی گناه درشاهچراغ ازچنگال اقای علی کریمی وکتایون ریاحی ونیکی کریمی واناهیتا همتی وبازیگر های خائن به کشور ووطن وفوتبالیست ها وزنان هرزه ودانشجویان هیز وهوسباز وهمه کسانی که با ساده لوحی رسانه خارجی تحریک شدند وباعث ناامنی شدند
    • نیلو IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      قطره قطره خون مظلوم وپاک مردم بی گناه درشاهچراغ ازچنگال بازیگرهای نادان که با استوری وفرمایشات گلابی مردم تحریک می کنند وفوتبالیست بی وجدان وازخدا بی خبر مثل اقای علی کریمی ودانشجویان هرزه وهوسباز ودانش اموزان احمق وساده لوح ورسانه های خارجی می چکد
    • سعید r693 IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا باعث تاسف که 14 شهید عزیز جونش برا دوستانی که مرگ مهسا امینی استوری میکنن بی ارزشه شهید ان هموطنت نیستن فقط مهسا هموطنشونه
    • لیلا IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنت کنه اغتشاشگران رو. به خاطر اینها از وضعیت کشور سواستفاده کردن و مردم بی گناه رو کشتن. گناه کشته شدن این مردم بی گناه به عهده این اغتشاشگران هست
    • TR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر کسانی که به این مملکت و ملت خیانت میکنند و به دشمنان اجازه سواستفاده و امکان تجزیه کشور را میدهند تا دیر نشده اعتماد تمامی ملت را بدست آورید اولین قدم هم دست دزدان واختلاس گران را از سر این ملت کوتاه کنید به اشتباه خود هر چند کوچک هم باشد اعتراف کنید مسیولان نالایق را مجازات کنید
    • US ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      هر کسی دستش به خون مردم آلوده باشه در هر جایی و هر مقامی به شدت محکوم میشه ، فرق نمیکنه در حرم یا در خیابان ، باید به اشد مجازات برسه. دولت باید پاسخگوی معترضان و خواسته های به حق آنان باشه .
    • اق جلال IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      میگه زهی خیال باطل ایران تجزیه بشه نابودتان میکنم اخلالگر ماشهیدان زنده اماده شهادتیم برای ایران
    • GB ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      دلم برای آرتین طفلک می سوزه خدا لعنت کنه تمامی کسانی را که آرتین رو بی پناه کردند الهی دست اندر کاران این ترور به درک واصل بشوند

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