یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی/ ۴۰ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر با ورود به حرم شاهچراغ (ع) و شبستان امام خمینی (ره) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کردند.
در این حمله تاکنون ۱۵ نفر شهید شدند و ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند.
یک کودک و یک زن نیز در میان شهدا دیده میشود.
شیراز- یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی شاهچراغ (ع) دیده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر با ورود به حرم شاهچراغ (ع) و شبستان امام خمینی (ره) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کردند.
در این حمله تاکنون ۱۵ نفر شهید شدند و ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند.
یک کودک و یک زن نیز در میان شهدا دیده میشود.
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