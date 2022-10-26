یک کودک در میان شهدای حمله تروریستی/ ۴۰ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سه نفر با ورود به حرم شاهچراغ (ع) و شبستان امام خمینی (ره) اقدام به شلیک به زائران و خادمان کردند.

در این حمله تاکنون ۱۵ نفر شهید شدند و ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند.

یک کودک و یک زن نیز در میان شهدا دیده می‌شود.