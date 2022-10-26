شهدا مشعل بیداری و آگاهی بخش نسل جوان در عرصه جنگ شناختی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت سردار مهدی ملاشاهی و بسیجی دلاور و مخلص جواد کیخا جهانتیغی از کارکنان سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در جنایت تروریستی سوم آبان ماه مزدوران استکبار جهانی در میدان تأمین اجتماعی زاهدان، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیامی صادر کرد.

متن بیان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت پر افتخار و مظلومانه سردار سرافراز سرتیپ دوم پاسدار مهدی ملاشاهی و بسیجی دلاور و مخلص جواد کیخا جهان تیغی از کارکنان شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت استان غیور سیستان و بلوچستان در جنایت تروریستی مزدوران استکبار جهانی را به خانواده‌های معظم و همچنین فرماندهان، کارکنان و همرزمان حماسه ساز آنان در سپاه سلمان و قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

این مجاهدان مؤمن و انقلابی همه توان و هستی خویش را برای پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی و و صیانت از امنیت، آرامش و پیشرفت کشور و خدمت رسانی به هموطنان محروم بلوچ و سیستانی، فداکارانه و صادقانه به میدان آوردند و در این راه مقدس و الهام بخش تا هنگامه شهادت از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

اطمینان دارم نام، یاد، خاطره و آرمان‌های بلند این شهیدان گرانقدر و خیل عظیم دیگر شهدای این سرزمین برای همیشه زنده و مشعل بیداری و آگاهی بخشی آحاد ملت به ویژه نسل جوان در عرصه جنگ شناختی امروز نظام سلطه و صهیونیسم با ایران و ایرانی قرار خواهد گرفت و با تقویت و تعمیق روح وحدت و همبستگی نزد آحاد جامعه اسلامی، انگیزه و اراده مضاعفی برای مقابله با دشمنان قسم خورده این مرز و بوم تولید و خفت و رسوایی بیشتر ضد انقلاب کوردل و تروریست‌های بزدل را رقم خواهد زد.

به ارواح تابناک و مطهرشان درود می‌فرستم و از درگاه خداوند متعال برای آنان علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) طلب می‌کنم.