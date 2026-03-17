۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۹

شهادت سردار سلیمانی سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی است

شهادت سردار سلیمانی سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی است

ساری - فرمانده سپاه کربلا با تسلیت شهادت سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:شهادت این سردار بزرگ، سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی و گواه دیگری بر عجز و زبونی دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت سردار موحد فرمانده سپاه کربلا به مناسبت شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین آمده است: با قلبی مالامال از اندوه و تاثر، شهادت مظلومانه فرمانده فداکار و نستوه، سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حمله جنایتکارانه و تروریستی آمریکایی_صهیونی را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی)، خانواده های معظم و صبور این سردار سرافراز و شهدای دیگر، همرزمان وفادارش در سپاه و بسیج و آحاد ملت شریف و انقلابی ایران تسلیت و تبریک عرض می‌نماییم.

این سردار سرافراز و بزرگ اسلام، در طول سال‌ها خدمت مجاهدانه از دفاع مقدس ۸ ساله تا به امروز، به ویژه طی دوران تصدی ریاست سازمان بسیج مستضعفین، نقشی راهبردی و بی‌بدیل در روزآمدسازی ساختار مردمی و جهادی بسیج، توسعه حرکت‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی و یاری بخشی به مستضعفین و اقشار آسیب‌پذیر ایفا نمود.

شهادت این سردار بزرگ، سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی و گواه دیگری بر عجز و زبونی دشمنان کینه‌توز و تروریست‌های دولتی در برابر قدرت نرم و اراده راسخ مجاهدان راه حق است.

بی‌تردید راه پرصلابت آن شهید عالی‌مقام با انگیزه‌ای مضاعف توسط فرزندان انقلاب در سپاه، بسیج، نیروهای مسلح و آحاد مردم ادامه خواهد یافت و رژیم جنایتکار صهیونیستی بهای سنگینی برای این جنایت که با آگاهی حاکمان پلید کاخ سفید و رژیم تروریستی امریکا مرتکب شد خواهد پرداخت.

راه پرفروغ و افتخارآمیز این فرمانده‌ی مومن، شجاع، بصیر و مجاهد که عمر با برکت خویش را یکسره وقف آرمان‌های بلند اسلام، انقلاب و ملت بزرگ ایران کرد، توسط پاسداران رشید انقلاب اسلامی مقتدرتر از گذشته ادامه خواهد یافت و خطای محاسباتی و جنایت دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی بی پاسخ نخواهند ماند و باید در انتظار انتقام سخت و پشیمان کننده باشند.

