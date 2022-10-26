هفته ششم با خوشبختی برای میزبان ها/بدهکاری مس دردسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۴ آبان) قرار بود با هفت دیدار در شهرهای تهران، گنبد، ارومیه، اصفهان، آمل، رفسنجان و یزد پیگیری شود که ناظر فنی دیدار دو تیم مس رفسنجان و نیان الکترونیک اجازه آغاز این مسابقه را به دلیل بدهکاری تیم مس نداد.

در شش مسابقه دیگر این هفته تیم‌های پیکان تهران، شهداب یزد، شهرداری گنبد، شهرداری ارومیه، گیتی پسند اصفهان و لبنیات هراز آمل مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در پایان هفته ششم تیم لبنیات هراز آمل که یکم آبان با شکست ایفا سرام اردکان در دیدار معوقه هفته نخست، صدرنشین شده بود، با شش برد و ۱۷ امتیاز در صدر جدول باقی ماند تا تنها تیم بدون شکست مسابقات هم باشد.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

پیکان تهران ۳ – پاس گرگان صفر

شهرداری گنبد ۳ – ایفاسرام اردکان یک

شهرداری ارومیه ۳ – فولاد سیرجان ایرانیان ۲

گیتی‌پسند اصفهان ۳ – هورسان رامسر صفر

لبنیات هراز آمل ۳ – راه‌یاب ملل مریوان یک

شهداب یزد ۳ – سایپا تهران صفر

‌تیم های اول تا سوم جدول لیگ برتر والیبال مردان در پایان هفته ششم به شرح زیر است:

۱- لبنیات هراز آمل؛ ۱۷ امتیاز

۲- فولاد سیرجان ایرانیان؛ ۱۵ امتیاز

۳- پیکان تهران چهار برد و ۱۳ امتیاز