به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نظر دارد لیگ دسته یک رده سنی جوانان و نوجوانان را از ۲۸ آبان و لیگ برتر رده سنی جوانان و نوجوانان را از دهم آذرماه برگزار کند.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با صدور اطلاعیه‌ای آخرین مهلت بارگذاری مدارک در سامانه ملی والیبال را برای حضور در این لیگ‌ها را روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام و تاکید کرد که این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ثبت نکردن قرارداد و بارگذاری مدارک تا تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در مسابقات تلقی می‌گردد و بر اساس بند ۵ ماده ۱۶ فصل چهارم آیین نامه سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، در صورت حضور نیافتن تیم‌ها در لیگ‌های رده سنی جوانان و نوجوانان، هر باشگاه ۲۵ درصد ورودی تیم بزرگسالان جریمه و برای هر رده سنی سه امتیاز از تیم بزرگسالان باشگاه کسر خواهد شد.