سرقت مسلحانه در باغملک / خودکشی یکی از سارقان در ایذه

عبدالرحیم قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۲۰ شامگاه امروز چهارشنبه در پی اطلاع رسانی به واحد ۱۱۰ مبنی بر سرقت مسلحانه در بخش قلعه تل این شهرستان بلافاصله نیروهای انتظامی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه سارقان از جاده فرعی ناشلیل به سمت ایذه حرکت کردند، افزود: مدیریت میدانی توسط نیروی انتظامی باغملک صورت گرفت و همچنین همزمان نیروهای انتظامی در شهرستان ایذه را در جریان این موضوع قرار دادیم.

قربان پور ادامه داد: سرانجام در بلوار زاگرس در شهرستان ایذه خودروی سارقان با خودروهای عبوری برخورد می‌کند و سارقان به سمت یک منزل نیمه کاره متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان باغملک گفت: پس از تیراندازی متقابل پلیس و سارقان و بعد از اینکه سارقان عرصه را بر خود تنگ دیدند یکی از سارقان با اسلحه خودکشی کرد و دیگری توسط مأموران دستگیر شد؛ همچنین یک یا دو تن دیگر از سارقان متواری شدند.

وی عنوان کرد: یک قبضه اسلحه کشف و ضبط شد.