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۶ آبان ۱۴۰۱، ۵:۳۷

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

عارضه «انگشت ماشه ای» مشخصه دیابت/ ویتامین D و افزایش طول عمر

عارضه «انگشت ماشه ای» مشخصه دیابت/ ویتامین D و افزایش طول عمر

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

معاینه چشم می‌تواند نجات دهنده جان باشد

معاینات چشم می‌توانند برخی از بیماری‌های جدی را که ممکن است فرد تجربه کند، از جمله بیماری قلبی، دیابت، سرطان، فشار خون بالا، بیماری ام اس، بیماری‌های خودایمنی، بیماری‌های مقاربتی و آلزایمر نشان دهد.

ارتباط استفاده از صاف کننده‌های مو با سرطان رحم

یک مطالعه بزرگ جدید نشان می‌دهد زنانی که به طور مداوم از صاف کننده‌های شیمیایی مو استفاده می‌کنند ممکن است بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان رحم باشند.

عارضه «انگشت ماشه ای» می‌تواند مشخصه دیابت باشد

انگشتی که «قفل» می‌کند می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری دیگر باشد: دیابت.

کمبود ویتامین D با افزایش ریسک مرگ زودهنگام مرتبط است

محققان به رابطه بین کمبود ویتامین D و افزایش خطر مرگ و میر پی بردند.

کد مطلب 5618608

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    نظرات

    • اصفهانی IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
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      پاسخ
      اینا معلول ضوابط نادرست تاییدصلاحیت توشورای نگهبانه.

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