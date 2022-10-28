زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر خوی را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین خوی را لرزند.

این زمین لرزه ساعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد امروز جمعه در ۳۸.۴۷ شمالی و ۴۵.۰۷ شرقی به وقوع پیوست.