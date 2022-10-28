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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۵

امروز جمعه؛

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر خوی را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر خوی را لرزاند

ارومیه - بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر امروز جمعه خوی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین خوی را لرزند.

این زمین لرزه ساعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد امروز جمعه در ۳۸.۴۷ شمالی و ۴۵.۰۷ شرقی به وقوع پیوست.

کد مطلب 5618755

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