تجلیل از مدال آوران تهرانی با حضور استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با شعار «ورزش، همبستگی ملی، ایران قوی» با حضور منصوری استاندار تهران، جوهری معاون سیاسی و انتظامی استانداری، کیانی زاده مدیرکل دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، ذاکریان فرماندار شمیرانات، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، بابویی رئیس فدراسیون دانش آموزی، رضوانی رئیس فدراسیون شنا، عباسی مدیرعامل باشگاه پیکان تهران، پیشکسوتان و قهرمانان و جمعی از روسای ادارات ورزش و جوانان و هیات‌های ورزشی در سالن شهید بهشتی مجموعه فرهنگی شهید باهنر تهران انجام شد.

در آغاز این مراسم، کرمعلی ایرجی معاون توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران، گزارشی از روند فعالیت‌ها و نتایج ورزشکاران تهران در سومین دوره المپیاد ارائه کرد و گفت: استان تهران در پایان یک ماه رقابت با ۷۰ مدال طلا به مقام قهرمانی کشور رسید. در این ارتباط قدردان استاندار محترم تهران هستیم که با برگزاری جلسات شورای ورزش استان با موضوع المپیاد استعدادهای برتر، نشان داد که برای نوجوانان و جوانان اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و جا دارد از ذهنیت دولتمردان به‌ویژه استاندار تشکر کنیم.

کرمعلی ایرجی همچنین از ۱۰ فدراسیون ورزشی که در میزبانی استان تهران در جریان رقابت‌های سومین دوره المپیاد به‌ویژه در اعزام، تدارکات و برگزاری مسابقات کمک کردند، تشکر کرد و افزود: بدون هماهنگی و همکاری فدراسیون‌های ورزشی برگزاری و میزبانی این رقابت‌ها میسر نبود و همراهی و همدلی فدراسیون‌های ورزشی کمک ویژه‌ای به استان تهران بود، چراکه از تجربه و دانش فدراسیون‌های مربوطه در میزبانی و پذیرایی ۵۳۶۰ ورزشکار در تهران و در ۱۸ رشته ورزشی استفاده کردیم.

وی ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها، استان تهران با ۷۰ مدال طلا در شرایطی به مقام قهرمانی رسید که استان دوم ۲۹ مدال طلا و استان سوم ۲۸ مدال طلا کسب کردند.

ایرجی از شهرداری تهران و حسین اجاقی در برگزاری مسابقات کشتی که به‌نحو شایسته‌ای انجام شد و از آموزش‌وپرورش شهر تهران در اسکان ورزشکاران و در شهرستان‌ها به خاطر در اختیار گذاشتن اماکن ورزشی قدردانی و تاکید کرد: همه دستگاه‌ها به کمک ما آمدند تا بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای این رقابت‌ها باشیم و امیدواریم آنچه در تهران اتفاق می‌افتد، جوابگوی زحمات ما باشد.

معاون توسعه امور ورزش اداره‌کل گفت: سومین دوره المپیاد که با جسارت وزارت ورزش و جوانان بعد از سه سال برگزار شد، نوید استعدادیابی داد و امیدواریم این طرح پررونق ادامه یابد و در سال‌های آینده در شرایط بهتری برگزار شود.

در ادامه این مراسم، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی گفت: علی جوادی مدیرکل ورزش تهران را فردی زحمتکش می‌دانم که تهران را به خوبی می‌شناسد. وی تمام قد پای کشتی ایستاد و سالن هفتم تیر را برای تهران حفظ کرد.

علیرضا دبیر تاکید کرد: ورزش تهران نیاز به کمک استاندار تهران دارد و اگر قرار است ورزش تهران جان بگیرد، استانداری باید کمک کند. مهم‌ترین کمکی که می‌تواند استانداری داشته باشد این است که کمک کرده و مانع از اجاره دادن سالن‌های ورزشی تهران شود. با اجاره دادن سالن‌ها، ورزش تهران در حال نابود شدن است.

وی با اشاره به اینکه اگر فردی می‌خواهد موفق باشد نیاز به چهار فاکتور دارد، خطاب به نوجوانان و جوانان المپیادی تصریح کرد: یک آدم موفق نباید استثنایی باشد، باید پشتکار داشته باشد. در این ارتباط فاکتورهای مهم پشتکار، دعای خیر پدر و مادر و توسل به اهل بیت (ع) است و هر کاری می‌کنید خط قرمزتان گناه باشد و نه حرف مردم.

وی در پایان تاکید کرد: ورزش تهران الگوی کشور است و امیدوارم همانند گذشته، طلایی‌های زیادی را در المپیک داشته باشد.

رییس هیات تنیس روی میز استان تهران نیز به‌عنوان نماینده رؤسای هیات‌های ورزشی، به‌خاطر حمایت‌های استاندار و معاونان شان، فرمانداری و شورای ورزش استان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم اتفاقات خوبی در جهت توسعه و پیشرفت استان تهران رقم بخورد.

صابری ضمن تشکر از مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران؛ علی جوادی را فردی باانگیزه و کاردان توصیف کرد که حاصل زحمات و تلاش‌های او قهرمانی در سومین دوره المپیاد با فاصله بسیار نسبت‌به استان‌های دیگر بود.

وی به شارژ مالی هیات‌های ورزشی از سوی اداره‌کل اشاره کرد و ادامه داد: حضور مدیرکل و یا نمایندگان شان در زمان اعزام تیم‌های ورزشی به المپیاد استعدادهای برتر از نظر ایجاد انگیزه برای ورزشکاران بسیار حائز اهمیت بود که جای قدردانی دارد.

رییس هیات تنیس روی میز همچنین از رؤسای فدراسیون‌ها و تعامل خوب شان با هیات‌های استان تهران گفت و افزود: این تعامل باعث موفقیت هیات‌های ورزشی استان تهران می‌شود و امیدواریم که در آینده هم ادامه پیدا کند.

بنا به همین گزارش، در جریان این مراسم پس از اجرای گروه باستانی و پخش کلیپ‌های متفاوت، کلیپ سرود ورزش تهران برای اولین‌بار پخش شد که با استقبال خوب حاضران در مراسم روبرو گردید.

همچنین ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی توکیو، مدال آوران تهرانی بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه، ورزشکاران ناشنوا اعزامی به مسابقات جهانی و مدال آوران استان تهران در سومین دوره استعدادهای برتر ورزشی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند و در جریان این مراسم، یادبودی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان توسط حمید استیلی به استاندار تهران و مجدداً از سوی این اداره کل به بابویی رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی اهدا شد. مهدی میرجعفری از پیشکسوتان کشتی هم توسط استاندار تهران، مورد تقدیر قرار گرفت و یادبود علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از سوی استاندار به وی اهدا شد.‌