جوادی: المپیاد و پارالمپیاد خانواده ها را به آینده امیدوار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جوادی که عصر امروز شنبه در مراسم افتتاحیه المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر ورزشی این استان صحبت می کرد، در این مورد گفت: سومین المپیاد و پارالمپیاد استعدادهای برتر ورزشی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که نتایج سنوات گذشته در تیم‌های ملی مشخص است و امروز خانواده‌های این ورزشکاران، به آینده روشن فرزندان خود امید بسیاری دارند.

وی تاکید کرد: مفتخریم برای همه ورزشکاران زیر ۱۷ سال، این المپیاد را برای سومین بار برگزار کنیم. خروجی این مسابقات در ادوار گذشته، در تیم‌های ملی مشخص است و خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را در این مسابقات آوردند، به قهرمانی و افتخارآفرینی بچه‌های‌شان امیدوارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: حضور عزیزان ورزشکار که با بیماری‌های خاص درگیر هستند نشان‌دهنده آن است که هیچ محدودیتی برای ورزش وجود ندارد.

علی جوادی در پایان گفت: المپیاد تهران در ۴۵ روز و با حضور ۱۲ هزار ورزشکار در حال برگزاری است. پس از آن با قهرمانان در المپیاد کشوری شرکت خواهیم کرد که بتوانیم شاهد افتخار آفرینی وررشکاران تهرانی باشیم. سعی کردیم که ورزشکاران پارالمپیکی و ناشنوایان نیز شرکت داشته باشند تا افق روشنی برای آن‌ها نیز شاهد باشیم.