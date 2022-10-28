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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۳

مهر گزارش می دهد؛

۳۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور مشغول به کارند/ تهران در صدر

۳۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور مشغول به کارند/ تهران در صدر

بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تعداد ۳۰ هزار و ۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که بیشترین آن در به استان تهران با تعداد حدود 13 هزار نفر ست.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سال گذشته تعداد ۳۰ هزار و ۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد ۴ نفر و استان ایلام با تعداد ۶ نفر می‌شود.

سال گذشته ۴ هزار و ۶۴۱ مورد روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر صادر شده است؛ همچنین موافقت هیأت فنی اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمشمول ۹۰ مورد بوده است.

۵ هزار و ۱۳۲ مورد پروانه کار برای تبعه بیگانه ماهر تمدید شده و موافقت هیأت فنی اشتغال برای تبعه بیگانه غیر مشمول نیز حدود یک هزار و ۲۸۸ مورد بوده است.

۸۹ هزار و ۵۵۶ مورد نیز کارت کار موقت صادر و ۲۲۳ هزار و ۸۹۳ مورد کارت کار موقت تمدید شده است.

همچنین تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۵ هزار و ۶۸ نفر است که تعداد ۱۸۳ هزار و ۵۱۳ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۸ هزار و ۸۶۲ نفر (۳۲.۱ درصد) آنها به کار گمارده شده اند و ما بقی جویندگان کار به تعداد ۴۱ هزار و ۵۵۵ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 5618815
سمیه رسولی

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