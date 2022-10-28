۳۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور مشغول به کارند/ تهران در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سال گذشته تعداد ۳۰ هزار و ۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۲ هزار و ۹۴۹ نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد ۴ نفر و استان ایلام با تعداد ۶ نفر می‌شود.

سال گذشته ۴ هزار و ۶۴۱ مورد روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر صادر شده است؛ همچنین موافقت هیأت فنی اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمشمول ۹۰ مورد بوده است.

۵ هزار و ۱۳۲ مورد پروانه کار برای تبعه بیگانه ماهر تمدید شده و موافقت هیأت فنی اشتغال برای تبعه بیگانه غیر مشمول نیز حدود یک هزار و ۲۸۸ مورد بوده است.

۸۹ هزار و ۵۵۶ مورد نیز کارت کار موقت صادر و ۲۲۳ هزار و ۸۹۳ مورد کارت کار موقت تمدید شده است.

همچنین تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۲۵ هزار و ۶۸ نفر است که تعداد ۱۸۳ هزار و ۵۱۳ نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۸ هزار و ۸۶۲ نفر (۳۲.۱ درصد) آنها به کار گمارده شده اند و ما بقی جویندگان کار به تعداد ۴۱ هزار و ۵۵۵ نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده‌اند.