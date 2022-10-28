به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (جمعه) در دیدار رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به تلاش گسترده پزشکان و کادر درمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت در واکسیناسیون و کنترل کرونا، بیمه سلامت و تولید دارو و تجهیزات پزشکی، تبدیل ایران از واردکننده به صادرکننده اقلام دارویی و پزشکی، تبیین دستاورهای بزرگ و موفقیت کادر درمانی و اقدامات جهادی آنان را برای عموم مردم و نخبگان خواستار شد.

رئیس جمهور در ادامه دستاوردهای چشمگیر در حوزه بهداشت و درمان را یکی از مؤلفه‌های پیشرفت کشور دانست که دشمن را به اذعان و اعتراف واداشته است.

رئیسی توانایی در علم و دانش و فناوری و تبدیل آن به عمل را از دیگر مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و گفت: کشوری که بتواند هم در حوزه «پیشگیری» و هم در حوزه «درمان» موفق و خودکفا باشد، کشور پیشرفته و توانمندی است و همین پیشرفت موجب استیصال دشمن و طراحی توطئه برای تبدیل دانشگاه‌ها از مکانی برای علم‌افزایی و پرورش نیروهای متخصص و متعهد به مکانی برای آشوب و بلوا است.

وی با اشاره به اینکه راهبرد ما ارتقای توانمندی‌های داخلی و استقلال است اما راهبرد دشمن ناتوان‌سازی و نیازمند کردن کشورهای مستقل است، افزود: در اینجا وظیفه سنگین ما و شما اول شناخت درستِ خواست دشمن و دوم تلاش مضاعف برای علم‌افزایی و تولید علم و همچنین تربیت نیروهای کارآمد و متعهد در کشور است.

رئیس جمهور در ادامه بر لزوم هدایت دانشجویان به رشته‌های پزشکی گره‌گشا و برطرف کننده نیازهای کشور در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد و دستگاه‌های مربوط را مکلف کرد، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای گنجاندن این مسئله در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۲، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

رئیسی همچنین با اشاره به لزوم توجه به مقوله پیش‌بینی و پیشگیری در زمینه نیاز کشور به دارو، گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به شکلی باشد تا در شرایط حساس دچار مشکل نشویم و واکنش و اقدام انفعالی نداشته باشیم.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت نقش سامانه‌های وزارت بهداشت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، بر ضرورت فعال‌تر شدن این سامانه‌ها تاکید کرد.

توجه به تجهیز دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی به ویژه خوابگاه دانشجویان متأهل، فعال‌تر شدن توریسم سلامت با استفاده از مولدسازی دارایی‌های غیرفعال وزارت بهداشت و تأمین نیاز مناطق محروم به پزشک متخصص از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این نشست بر آنها تاکید کرد.

رئیسی در ادامه طرح دارویاب با پوشش ۳۶۶ دارو را یکی از طرح‌های بسیار خوب وزارت بهداشت و درمان توصیف کرد و بر پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده دارو تاکید کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طب سنتی و الزامات آن اشاره کرد و گفت: هر نوع مشاغلی که سبقه پزشکی و درمانی دارند باید تحت نظارت و ساماندهی وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرند. در عین حال باید امکان طرح و بررسی نظرات موجود در این حوزه در قالب پیوند میان طب سنتی و طب مدرن باید فراهم شود.

رئیسی خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تاکید کرد: تلاش کنید نخبگان در مجموعه شما میدان پیدا کرده و جذب شوند. مهاجرت نخبگان باید معکوس شود؛ امروز زمینه آن بیش از هر زمان دیگری و به ویژه در حوزه علم و فناوری و داروسازی به حدی بالا است که علاوه بر جذب نخبگان ایرانی، امکان جذب نخبگان سایر کشورها نیز در این حوزه فراهم است.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی با دسترسی آسان و ارزان برای مردم، گفت: وزارت بهداشت همچنین نباید اجازه دهد متخصصان کارآمد ولو با سلایق سیاسی متفاوت به سهولت بازنشسته شوند.