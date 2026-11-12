https://mehrnews.com/x3dB5k ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱ کد مطلب 7008681 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱ تصاویری از اقتدار و همدلی رزمایش جان فدایان در ارومیه ارومیه - رزمایش همدلی و اقتدار جانفدایان با حضور ۵۰ هزار نفر از نیروهای بسیج مردمی ارومیه برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 7008681 کپی شد مطالب مرتبط ارومیه پای کار ایران؛ روایت مردمی که برای دفاع از وطن کنار هم ایستادند حضور مردم در رزمایش جانفدایان بیانگر آمادگی در برابر تهدیدات دشمن است جانفدایان ارومیه از دفاع وطن با مهر سخن گفتند رزمایش حماسی جانفدایان در ارومیه آغاز شد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
نظر شما