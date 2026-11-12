جمشید لقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز پایش کیفیت هوای شهرداری اصفهان حدود یک دهه پیش در مجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با بهره‌گیری از ۱۴ ایستگاه سنجش و بیش از ۵۰ آنالایزر فعال، وضعیت کیفی هوای شهر را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.

وی افزود: این مرکز با استفاده از تجهیزات تخصصی اندازه‌گیری آلاینده‌های جوی، اطلاعات مربوط به وضعیت آلودگی هوا را جمع‌آوری و پس از پردازش داده‌ها، شاخص‌های مرتبط با کیفیت هوا را استخراج می‌کند تا امکان رصد شرایط آلایندگی و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر به شهروندان فراهم شود.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی ایجادشده در این مجموعه بیان کرد: در راستای انتقال دانش تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک مدیریت شهری در حوزه محیط‌زیست، هیئتی متشکل از مدیران و کارشناسان معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از زیرساخت‌ها و سازوکارهای فنی مرکز پایش کیفیت هوای اصفهان بازدید کردند.

لقایی ادامه داد: این بازدید با هدف آشنایی با تجربیات اجرایی اصفهان در زمینه مدیریت و پایش کیفیت هوا، بررسی زیرساخت‌های فنی و تبادل دانش میان کارشناسان دو مجموعه مدیریت شهری انجام شد و طی آن ظرفیت‌ها و دستاوردهای مرکز پایش کیفیت هوای شهرداری اصفهان تشریح شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مشترک در حاشیه این بازدید گفت: این نشست با حضور مسئول اداره محیط‌زیست و توسعه پایدار، مسئول فناوری اطلاعات معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری و مسئول حوزه اداره کل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز برگزار شد و محور اصلی آن بررسی تجربیات اجرایی و تبادل دانش در زمینه مدیریت و پایش کیفیت هوا بود.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد: در این نشست، روند فعالیت‌ها و دستاوردهای مرکز پایش کیفیت هوای شهرداری اصفهان طی ۱۰ سال گذشته معرفی شد و حاضران با بخش‌های مختلف فعالیت این مجموعه، زیرساخت‌های اطلاعاتی و فرایندهای فنی مرتبط با سنجش و تحلیل آلاینده‌های هوا آشنا شدند.

لقایی با تشریح مباحث مطرح‌شده در این نشست افزود: نحوه عملکرد وب‌سایت و اپلیکیشن اختصاصی مرکز پایش کیفیت هوا، پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی، شیوه محاسبه داده‌های آلایندگی و فرایند استخراج شاخص کیفیت هوا یا AQI از جمله موضوعاتی بود که به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوا یکی از معیارهای مهم برای بیان وضعیت آلودگی هواست و استخراج صحیح آن به جمع‌آوری، پردازش و تحلیل دقیق اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش وابستگی دارد. به همین دلیل، در این نشست نحوه محاسبه شاخص و چگونگی تبدیل داده‌های مربوط به آلاینده‌ها به اطلاعات قابل استفاده برای اطلاع‌رسانی عمومی تشریح شد.

بازدید از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در سه منطقه اصفهان

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به بخش میدانی این برنامه اظهار کرد: در ادامه نشست تخصصی، کارشناسان شهرداری شیراز از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در مناطق زینبیه، ۲۵ آبان و کاوه بازدید کردند و از نزدیک با تجهیزات تخصصی و فرایندهای عملیاتی پایش آلاینده‌های هوا آشنا شدند.

لقایی افزود: در جریان این بازدید، انواع تجهیزات اندازه‌گیری آلاینده‌ها و آنالایزرهای مورد استفاده در ایستگاه‌ها، نحوه عملکرد دستگاه‌ها و مراحل سنجش آلاینده‌های جوی مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم درباره الزامات فنی و استانداردهای کالیبراسیون تجهیزات ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: صحت و دقت اطلاعات حاصل از پایش کیفیت هوا به عملکرد صحیح تجهیزات و رعایت استانداردهای فنی وابسته است؛ از این رو، آشنایی کارشناسان با نحوه کار دستگاه‌ها، الزامات کالیبراسیون و فرایند اندازه‌گیری آلاینده‌ها از بخش‌های مهم این بازدید تخصصی بود.

اطلاعات کیفیت هوای اصفهان در دسترس شهروندان قرار دارد

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به نحوه انتشار اطلاعات حاصل از فعالیت این مرکز گفت: اطلاعات و داده‌های استخراج‌شده از شبکه پایش کیفیت هوای شهرداری اصفهان از طریق درگاه اینترنتی به نشانی aqm.isfahan.ir در دسترس شهروندان قرار دارد.

لقایی افزود: این سامانه با هدف فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به اطلاعات کیفیت هوای شهر راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به آن، از داده‌های منتشرشده درباره وضعیت کیفی هوای اصفهان اطلاع پیدا کنند.

وی ادامه داد: استفاده از بسترهای اینترنتی و اپلیکیشن اختصاصی مرکز، علاوه بر تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات، امکان بهره‌گیری از داده‌های تخصصی پایش هوا را برای مخاطبان فراهم می‌کند و به اطلاع‌رسانی شفاف‌تر درباره وضعیت آلایندگی شهر کمک خواهد کرد.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های پایش هوشمند آلودگی هوا بیان کرد: برخورداری از ایستگاه‌های سنجش و تجهیزات تخصصی، زمانی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد که اطلاعات حاصل از آن‌ها به‌درستی پردازش، تحلیل و در اختیار مجموعه‌های مدیریت شهری و شهروندان قرار گیرد.

تبادل تجربیات اصفهان و شیراز برای ارتقای پایش آلودگی هوا

لقایی با اشاره به نتایج بازدید هیئت شهرداری شیراز از مرکز پایش کیفیت هوای اصفهان گفت: در پایان این برنامه بر استمرار ارتباطات تخصصی میان شهرداری‌های اصفهان و شیراز، بهره‌گیری متقابل از تجربیات اجرایی و توسعه همکاری‌های بین‌شهری در حوزه محیط‌زیست تأکید شد.

وی افزود: انتقال دانش تخصصی، آشنایی با ظرفیت‌های فنی و اجرایی، تبادل تجربیات در زمینه تجهیزات سنجش و روش‌های پردازش اطلاعات و استفاده از توان کارشناسی مجموعه‌های مدیریت شهری، می‌تواند به ارتقای زیرساخت‌های پایش کیفیت هوا کمک کند.

مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: توسعه همکاری میان کلان‌شهرها در زمینه مدیریت و پایش آلودگی هوا، فرصت مناسبی برای استفاده از تجربیات مشترک و تقویت توان فنی مجموعه‌های مدیریت شهری است و استمرار این ارتباطات می‌تواند زمینه ارتقای زیرساخت‌های هوشمند پایش کیفیت هوا را فراهم کند.