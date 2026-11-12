به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری با اشاره به اهمیت حضور بخش کشاورزی در سی‌ویکمین نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، گفت: این نشست جهانی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های ایران در زمینه کشاورزی پایدار، امنیت غذایی و مدیریت آثار تغییر اقلیم است.

وی درباره پیوند ناگسستنی امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: تحقق امنیت غذایی پایدار مستلزم توجه هم‌زمان به افزایش تولید، صیانت از منابع پایه و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های کشاورزی است.

این مسئول دولتی به تدوین طرح کلان «کشاورزی محیط‌زیست‌پایه» در وزارت جهاد کشاورزی اشاره و تصریح کرد: این طرح با اهداف اساسی تولید پایدار محصولات سالم، شناسنامه‌دار و قابل رهگیری و همچنین حفاظت از منابع پایه تولید و محیط زیست دنبال می‌شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، بهراملو ادامه داد: در این رویکرد، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، ضمن افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی، زمینه استفاده بهینه از منابع آب و خاک و کاهش فشار بر محیط زیست فراهم شود.

رئیس کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی، سازگاری بخش کشاورزی با پیامدهای تغییر اقلیم را از محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد و به ضرورت توسعه ارقام و گونه‌های سازگار با شرایط کم‌آبی و شوری، ارتقای بهره‌وری منابع و تقویت ظرفیت‌های علمی و فناورانه در این بخش اشاره کرد.

به گفته وی، معرفی برنامه‌ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین توسعه همکاری‌های تخصصی و بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای حضور هیات ایرانی در این نشست خواهد بود.

سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی به میزبانی ترکیه در شهر آنتالیا برگزار می‌شود.