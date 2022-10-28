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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

رئیس جمعیت هلال‌احمر خبر داد؛

محموله ۴۹ تنی آنتی‌بیوتیک امشب وارد کشور می‌شود

محموله ۴۹ تنی آنتی‌بیوتیک امشب وارد کشور می‌شود

رئیس جمعیت هلال‌ احمر گفت: محموله ۴۹ تنی حاوی داروی آنتی بیوتیک خریداری شده، امشب وارد کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از ورود محموله ۴۹ تنی حاوی داروی آنتی بیوتیک خریداری شده به کشور در شب جاری خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش کمبود داروی آنتی‌بیوتیک کودکان در داروخانه‌های کشور، این جمعیت بلافاصله و بر اساس وظیفه ذاتی خود در جهت کمک به زندگی و سلامت افراد، برای خرید دارو اقدام کرد.

کولیوند با تاکید بر اینکه این نهاد همواره آماده کمک به وزارت بهداشت در جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور است، افزود: محموله‎ داروی خریداری شده شامل ۷ قلم آنتی‌بیوتیک سوسپانسیون مناسب گروه سنی کودکان به تعداد ۹۴۲ هزار و ۵۵۰ بطری امشب وارد کشور شده و برای توزیع در سراسر کشور به وزرات بهداشت تحویل داده می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر لیست داروی وارد شده را شامل موارد زیر عنوان کرد: سوسپانسیون آموکسی سیلین ۱۲۵ به تعداد ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ بطری، سوسپانسیون آزیترومایسین ۱۰۰ به تعداد ۶۱ هزار و ۶۰۰، سوسپانسیون آزیترومایسین ۲۰۰ به تعداد ۹۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفکسیم ۵۰ (۲ برند) تعداد کل: ۱۰۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفالکسین ۱۲۵ به تعداد ۸۰ هزار بطری، سوسپانسیون کوآموکسی کلاو ۴۵۷ به تعداد ۱۵۰ هزار و سوسپانسیون کوآموکسی کلاو ۲۲۸،۵ (۳ برند) به تعداد ۳۶۰ هزار.

در پی کمبود انواع آنتی‌بیوتیک در داروخانه‌های کشور، جمعیت هلال‎ احمر بعد از هماهنگی با سازمان غذا و دارو، اقدام به واردات آنتی‌بیوتیک کرده است.

کد مطلب 5619052

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      با این همه ادعا ، آنتی بیوتیک باید از خارج وارد کنید .
    • تقی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      چرت و پرت نگو

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