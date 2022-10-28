به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند از ورود محموله ۴۹ تنی حاوی داروی آنتی بیوتیک خریداری شده به کشور در شب جاری خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش کمبود داروی آنتی‌بیوتیک کودکان در داروخانه‌های کشور، این جمعیت بلافاصله و بر اساس وظیفه ذاتی خود در جهت کمک به زندگی و سلامت افراد، برای خرید دارو اقدام کرد.

کولیوند با تاکید بر اینکه این نهاد همواره آماده کمک به وزارت بهداشت در جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور است، افزود: محموله‎ داروی خریداری شده شامل ۷ قلم آنتی‌بیوتیک سوسپانسیون مناسب گروه سنی کودکان به تعداد ۹۴۲ هزار و ۵۵۰ بطری امشب وارد کشور شده و برای توزیع در سراسر کشور به وزرات بهداشت تحویل داده می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر لیست داروی وارد شده را شامل موارد زیر عنوان کرد: سوسپانسیون آموکسی سیلین ۱۲۵ به تعداد ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ بطری، سوسپانسیون آزیترومایسین ۱۰۰ به تعداد ۶۱ هزار و ۶۰۰، سوسپانسیون آزیترومایسین ۲۰۰ به تعداد ۹۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفکسیم ۵۰ (۲ برند) تعداد کل: ۱۰۰ هزار بطری، سوسپانسیون سفالکسین ۱۲۵ به تعداد ۸۰ هزار بطری، سوسپانسیون کوآموکسی کلاو ۴۵۷ به تعداد ۱۵۰ هزار و سوسپانسیون کوآموکسی کلاو ۲۲۸،۵ (۳ برند) به تعداد ۳۶۰ هزار.

در پی کمبود انواع آنتی‌بیوتیک در داروخانه‌های کشور، جمعیت هلال‎ احمر بعد از هماهنگی با سازمان غذا و دارو، اقدام به واردات آنتی‌بیوتیک کرده است.